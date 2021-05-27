Беглов: Возможности системы здравоохранения в Петербурге «не бесконечны». Подготовлен план развертывания коек под COVID-19

Он уточнил, что тенденция к снижению заболеваемости замедлилась, однако пока власти не видят необходимости в развертывании дополнительных коек, хотя и готовы к этому. Под COVID-19 уже снова работают «Ленэкспо», Госпиталь для ветеранов войн и больница им. Семашко. В общей сложности петербуржцев с внебольничными пневмониями готовы принять 5992 койки. По словам Беглова, за последний год система здравоохранения в Петербурге «укрепилась».

В Петербурге подготовлен план развертывания дополнительных коек под COVID-19. Об этом вечером 27 мая заявил губернатор города Александр Беглов, передает его пресс-служба.

«Она способна выдержать определённую нагрузку, но ее возможности не бесконечны. Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора — это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются. Если человек не соблюдает правила, он может заболеть и самое страшное — передать вирус окружающим. Те, кто безответственно к этому относятся, подвергают опасности своих родных и близких, перегружают систему здравоохранения», — подчеркнул Беглов.



Полный курс вакцинации пока в городе прошли около 550 тысяч человек, что значительно меньше плана как минимум в 2 млн горожан (для создания коллективного иммунитета). «Если обстановка будет ухудшаться, то Роспотребнадзор будет вынужден вводить ограничительные меры, чтобы прервать цепочку заражений», — предупредил губернатор.

