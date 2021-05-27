FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

Беглов: Возможности системы здравоохранения в Петербурге «не бесконечны». Подготовлен план развертывания коек под COVID-19

Петербургские власти подготовили план развертывания дополнительных коек под коронавирус

В Петербурге подготовлен план развертывания дополнительных коек под COVID-19. Об этом вечером 27 мая заявил губернатор города Александр Беглов, передает его пресс-служба.

Он уточнил, что тенденция к снижению заболеваемости замедлилась, однако пока власти не видят необходимости в развертывании дополнительных коек, хотя и готовы к этому. Под COVID-19 уже снова работают «Ленэкспо», Госпиталь для ветеранов войн и больница им. Семашко. В общей сложности петербуржцев с внебольничными пневмониями готовы принять 5992 койки. По словам Беглова, за последний год система здравоохранения в Петербурге «укрепилась».

«Она способна выдержать определённую нагрузку, но ее возможности не бесконечны. Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора — это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются. Если человек не соблюдает правила, он может заболеть и самое страшное — передать вирус окружающим. Те, кто безответственно к этому относятся, подвергают опасности своих родных и близких, перегружают систему здравоохранения», — подчеркнул Беглов.

Полный курс вакцинации пока в городе прошли около 550 тысяч человек, что значительно меньше плана как минимум в 2 млн горожан (для создания коллективного иммунитета). «Если обстановка будет ухудшаться, то Роспотребнадзор будет вынужден вводить ограничительные меры, чтобы прервать цепочку заражений», — предупредил губернатор.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

montero3
После ЧЕ посмотрим...
gramm
"тенденция к снижению заболеваемости замедлилась":
в бреду сказано/написано?
Петр Петров
Беглов, закончи жизнь суицидом, порадуй нас
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний