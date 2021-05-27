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Кокорин решил вправить нос. На этот раз — себе

Кокорин делает пластическую операцию в Италии

Российский нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин опубликовал в своем Instagram 27 мая фотографию из больницы. Никаких пояснений игрок не сделал.

Фото: Скриншот Instagram.com
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Как выяснил «Матч ТВ», Кокорин проводит септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. Неделю он проведет в стационаре, еще месяц будет находиться под наблюдением хирурга.

Напомним, бывший «зенитовец» Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Прославился он дракой в московском кафе с чиновником, после которой футболисту пришлось отправиться в колонию.

Фото: Скриншот Instagram.com

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