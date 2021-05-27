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Госпитализируют по 400 человек в сутки: коронавирус разгулялся в Петербурге

В Петербурге за сутки почти 1500 новых случаев коронавируса и 400 попавших с ковидом в больницы

Количество активных больных с коронавирусом в Петербурге за неделю выросло с 15 до 17 тысяч человек. Заметно растут госпитализация и число новых случаев, следует из суточной справки Смольного.

27 мая по сравнению с прошлым четвергом на 15 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. В федеральный регистр записали 1 495 заболевших за сутки. В больницы увезли за день 404 человека. При этом число свободных коек снижается: если неделю назад речь шла о 20 %, то теперь доступны лишь 14,8 % — или 889 штук из 5 992. Данные опубликовал межведомственный координационный совет.

«Вирус продолжает циркулировать в городе. Простые противоэпидемические меры — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах — эффективны при выполнении их всеми горожанами и гостями Петербурга, — заявили в совете. — Чем быстрее будет достигнут надежный коллективный иммунитет, который напрямую зависит от количества вакцинированных, тем быстрее закончится эпидемия и город вернется к повседневной жизни».

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинирована 671 тысяча человек. Из них 563 тысячи полностью. За прошедшие сутки первично привито 5 873 человека, вторично — 3 979. Запасов в городе хватит еще на 144 тысячи жителей.

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Комментарии (1)

193121
Для выполнения задания по вакцинации любая ложь хороша.
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