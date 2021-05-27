Госпитализируют по 400 человек в сутки: коронавирус разгулялся в Петербурге

Количество активных больных с коронавирусом в Петербурге за неделю выросло с 15 до 17 тысяч человек. Заметно растут госпитализация и число новых случаев, следует из суточной справки Смольного.



27 мая по сравнению с прошлым четвергом на 15 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. В федеральный регистр записали 1 495 заболевших за сутки. В больницы увезли за день 404 человека. При этом число свободных коек снижается: если неделю назад речь шла о 20 % , то теперь доступны лишь 14,8 % — или 889 штук из 5 992 . Данные опубликовал межведомственный координационный совет.