Госпитализируют по 400 человек в сутки: коронавирус разгулялся в Петербурге

Количество активных больных с коронавирусом в Петербурге за неделю выросло с 15 до 17 тысяч человек. Заметно растут госпитализация и число новых случаев, следует из суточной справки Смольного.
27 мая по сравнению с прошлым четвергом на
«Вирус продолжает циркулировать в городе. Простые противоэпидемические меры — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах — эффективны при выполнении их всеми горожанами и гостями Петербурга, — заявили в совете. — Чем быстрее будет достигнут надежный коллективный иммунитет, который напрямую зависит от количества вакцинированных, тем быстрее закончится эпидемия и город вернется к повседневной жизни».
За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинирована 671 тысяча человек. Из них 563 тысячи полностью. За прошедшие сутки первично привито