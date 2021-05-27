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Когда переехал, не помню. Шнуров ответил на сообщения о том, что он теперь москвич

Шнуров о московской прописке

Российские СМИ в День города Петербурга сообщают о том, что один из самых известных петербуржцев, музыкант Сергей Шнуров сменил регистрацию на столичную. В подтверждение этой информации журналисты ссылаются на данные из ФНС и Единого госреестра индивидуальных предпринимателей.

Действительно, в выписке из ЕГРИП Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве названа регистрирующим органом «по месту жительства индивидуального предпринимателя». На учет в столичном налоговом органе ИП «Шнуров Сергей Владимирович» встало 18 мая.

«Фонтанка» связалась со Шнуровым и спросила напрямую, действительно ли он сменил прописку и теперь москвич. В ответ получила лаконичное: «Врут». Музыкант уточнил, что просто «ИП перенес в Москву. А они выводы сделали». И предложил за уточнениями обратиться к его юристу.

Адвокат Шнурова, старший партнер и глава представительства в Лондоне юридической компании Pen & Paper Константин Добрынин уверил «Фонтанку», что не может раскрывать всех деталей из жизни своего клиента, но полностью доверяет словам Шнурова: «Как Сергей говорит, так и есть. И я, и он считаем себя петербуржцами. Кто же это станет опровергать».

Отметим, что по федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» говорится, что регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства (статья 8, пункт 3 ФЗ 129).

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Комментарии (9)

Avan Avanesov
ИП невозможно "перенести". ИП всегда по месту регистрации открывается
f0ntan
Почему у Шнурова адвокат в Лондоне? Московские адвокаты дороже лондонских?
f0ntan
Теперь живу и прописан в Москве, но мысленно я - петербуржец. Мой адвокат, живущий в Лондоне, тоже мысленно - петербуржец. Глава Совета Федерации Матвиенко, живущая давно в Москве, тоже почетная петербурженка и мыслит себя жителем Питера
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