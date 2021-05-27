Когда переехал, не помню. Шнуров ответил на сообщения о том, что он теперь москвич

Действительно, в выписке из ЕГРИП Межрайонная инспекция ФНС
«Фонтанка» связалась со Шнуровым и спросила напрямую, действительно ли он сменил прописку и теперь москвич. В ответ получила лаконичное: «Врут». Музыкант уточнил, что просто «ИП перенес в Москву. А они выводы сделали». И предложил за уточнениями обратиться к его юристу.
Адвокат Шнурова, старший партнер и глава представительства в Лондоне юридической компании Pen & Paper Константин Добрынин уверил «Фонтанку», что не может раскрывать всех деталей из жизни своего клиента, но полностью доверяет словам Шнурова: «Как Сергей говорит, так и есть. И я, и он считаем себя петербуржцами. Кто же это станет опровергать».
Отметим, что по федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» говорится, что регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства (статья 8, пункт 3 ФЗ 129).