Когда переехал, не помню. Шнуров ответил на сообщения о том, что он теперь москвич

Действительно, в выписке из ЕГРИП Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве названа регистрирующим органом «по месту жительства индивидуального предпринимателя». На учет в столичном налоговом органе ИП «Шнуров Сергей Владимирович» встало 18 мая.



«Фонтанка» связалась со Шнуровым и спросила напрямую, действительно ли он сменил прописку и теперь москвич. В ответ получила лаконичное: «Врут». Музыкант уточнил, что просто «ИП перенес в Москву. А они выводы сделали». И предложил за уточнениями обратиться к его юристу.

