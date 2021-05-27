В Приморском районе появится детский сад с бассейном на 140 детей

В октябре этого года в Приморском районе Петербурга начнется строительство нового детского садика на 140 мест. Как сообщают в «Группе ЛСР», разрешение на строительство дошкольного учреждения уже получено.



В новом детском садике будет бассейн, музыкальный зал и спортивный зал. На прилегающей территории разместят восемь детских игровых площадок с теневыми навесами, спортивную площадку для подвижных игр и велопарковку.



Здание на территории жилого комплекса «Заповедный парк» построят по проекту, разработанному специалистами «ЛСР. Строительство — Северо-Запад» (входит в «Группу ЛСР»), из железобетонных изделий собственного производства компании.

