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В Приморском районе появится детский сад с бассейном на 140 детей

В октябре этого года в Приморском районе Петербурга начнется строительство нового детского садика на 140 мест. Как сообщают в «Группе ЛСР», разрешение на строительство дошкольного учреждения уже получено.

В новом детском садике будет бассейн, музыкальный зал и спортивный зал. На прилегающей территории разместят восемь детских игровых площадок с теневыми навесами, спортивную площадку для подвижных игр и велопарковку.

Здание на территории жилого комплекса «Заповедный парк» построят по проекту, разработанному специалистами «ЛСР. Строительство — Северо-Запад» (входит в «Группу ЛСР»), из железобетонных изделий собственного производства компании.

В мае этого года компания уже ввела в эксплуатацию два дошкольных детских учреждения в Красногвардейском районе — на территории ЖК «Ручьи» и «Цветной город». Ввести в эксплуатацию новый садик планируют в июне 2023 года.

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