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В Приморском районе появится новое общественное пространство с пешеходной набережной

Разработку концепции благоустройства Пьяной гавани доверят молодым дизайнерам

В Петербурге объявлен конкурс на разработку концепции пешеходной набережной в Пьяной гавани в Приморском районе. Проект инициирован девелоперской группой PLG в рамках конкурса молодых художников и дизайнеров St. Petersburg Young Design 2021, говорится в сообщении компании от 27 мая.

В этом месте компания планирует построить гостиницу категории четыре звезды на 1 тысячу номеров, против которой ранее выступали градозащитники.

Как пояснили в PLG, участок перед будущей гостиницей станет частью масштабного проекта по созданию самой протяжённой городской набережной, которая соединит три популярных парка в единый пешеходный маршрут.

В рамках проекта около гостиницы будет организован гастрономический кластер с кафе и ресторанами, террасами и общественным пространством, доступным для всех жителей города.

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Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. Участникам необходимо разработать концепцию набережной и планировочную организацию территории будущей гостиницы PLG в соответствии с техническим заданием. По итогам первого этапа будут определены финалисты, которые доработают свои проекты вместе с экспертами компаний «Нескучный С-дизайн» и PLG.

Первое место даст возможность участия в разработке финального проекта обустройства набережной и территории гостиницы PLG; победитель также получит 50 тысяч рублей. За второе место вознаграждение составит 30 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

f0ntan
Надо этот ЖК переименовать в ЖК Пьяная Гавань
мухомор
там больше всего возмущались не градозащитники, а жильцы ЖК Золотая гавань. Некогда бывшим комфорт-классом с видом на залив.
сначала Lotus Tower вид прикрыл, теперь ещё один объект. 5 стадий принятия неизбежного.
Когда им ещё Приморский проспект под окнами пробьют у них совсем настроение испортится.
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