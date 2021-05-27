В Петербурге объявлен конкурс на разработку концепции пешеходной набережной в Пьяной гавани в Приморском районе. Проект инициирован девелоперской группой PLG в рамках конкурса молодых художников и дизайнеров St. Petersburg Young Design 2021, говорится в сообщении компании от 27 мая.
В этом месте компания планирует построить гостиницу категории четыре звезды на 1 тысячу номеров, против которой ранее выступали градозащитники.
Как пояснили в PLG, участок перед будущей гостиницей станет частью масштабного проекта по созданию самой протяжённой городской набережной, которая соединит три популярных парка в единый пешеходный маршрут.
В рамках проекта около гостиницы будет организован гастрономический кластер с кафе и ресторанами, террасами и общественным пространством, доступным для всех жителей города.
Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени
Первое место даст возможность участия в разработке финального проекта обустройства набережной и территории гостиницы PLG; победитель также получит 50 тысяч рублей. За второе место вознаграждение составит 30 тысяч рублей.