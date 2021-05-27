В Петербурге объявлен конкурс на разработку концепции пешеходной набережной в Пьяной гавани в Приморском районе. Проект инициирован девелоперской группой PLG в рамках конкурса молодых художников и дизайнеров St. Petersburg Young Design 2021, говорится в сообщении компании от 27 мая.



В этом месте компания планирует построить гостиницу категории четыре звезды на 1 тысячу номеров, против которой ранее выступали градозащитники.



Как пояснили в PLG, участок перед будущей гостиницей станет частью масштабного проекта по созданию самой протяжённой городской набережной, которая соединит три популярных парка в единый пешеходный маршрут.

