Ко Дню рождения Петербурга: угадай по части тела

<section><h2><p><strong>Угадай адресок по части тела</strong></p></h2><p></p><h2><strong></strong></h2><p><strong>Озорной, но по-настоящему сложный тест на степень вашей любви к Петербургу</strong></p><p></p></section><section><h2><p><strong>Мускулистого мужчину, прячущего за спиной яблочки, вы встречали в Петербурге неоднократно. Стоит при слиянии двух рек у весьма легендарного здания.</strong></p></h2><p></p></section><section><h3><p><strong>Нет, наш следующий герой не пытается никого упаковать в три пакета. Это — знаменитый историк античного искусства Иоганн Винкельман. Но все, как правило, обращают внимание не на него, а на ноги других статуй, украшающих это здание.</strong></p></h3><p></p></section><section><h3><p><strong>Знакомьтесь: Терпсихора. Она танцует, даже когда на площади у ее ног не слышно музыки и маршей.</strong></p></h3><p></p></section><section><h3><h2><p><strong>На этом фрагменте вы видите прекрасную реку в окружении древнерусской «военной арматуры». Лунными ночами женщина-река, вероятно, перемигивается с Терпсихорой из предыдущего вопроса.</strong></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p><strong>У этих девушек Геркулес украл те самые яблочки, что теперь прячет в кулачке за спиной. Вероятно, воспользовавшись тем, что руки у девушек заняты кое-чем поважнее.</strong></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p><strong>Упрямый жест демонстрирует нам античный мужчина, которого духовенство отправило на выселки по причине бескомпромиссной наготы. Туда же был послан и его брат. Однако советская власть вернула обоих на место.</strong></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p><strong>Нет, это вовсе не волосатая подмышка. Просто за плечом у статуи над популярным магазином проросло что-то доброе и, вероятно, вечное.</strong></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p><strong>Эта змея, вероятно, пытается искусить нас чем-то запретным. Возможно, даже санкционным.</strong></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p><strong>А это — деталь весьма элитного здания. Чтобы в таком поселиться, надо держать карман пошире. Соседство, что надо: оранжереи, казармы и самый известный в городе спецприемник.</strong></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p><strong>В Петербурге много атлантов, но и кариатиды невероятно хороши. Эти сплетницы украшают здание, откуда начиналось немало приключений. </strong> </p></h2></h3></section><section><h2><h2><p>Вы и Петербург — это любовь. Вы помните все его трещинки.</p></h2></h2><p></p></section><section><h3><h2><p>Вы давно вместе, но у Петербурга все еще есть от вас кое-какие секреты.</p></h2></h3><p></p></section><section><h3><h2><p>Вероятно, ваш роман с Петербургом только начинается. Значит, все лучшие открытия впереди.</p></h2></h3></section>