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Ко Дню рождения Петербурга: угадай по части тела

Озорной, но по-настоящему сложный тест на степень вашей любви к Петербургу. Сколько вы узнаете городских скульптур?

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив
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Ко Дню рождения любимого города мы решили сделать для вас тест про настоящую любовь к Петербургу. Уверены, все эти достопримечательности вы видели много раз, и знакомые черты послужат вам подсказкой.

Вопросы знатокам Петербурга:

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (2)

1st.spb
Троллинг lvl80+. "Угадай по части тела". Ай молодцы. Не даёте умереть "славе" городской.
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