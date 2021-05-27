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Ко Дню рождения любимого города мы решили сделать для вас тест про настоящую любовь к Петербургу. Уверены, все эти достопримечательности вы видели много раз, и знакомые черты послужат вам подсказкой.
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Ко Дню рождения Петербурга: угадай по части тела
Озорной, но по-настоящему сложный тест на степень вашей любви к Петербургу. Сколько вы узнаете городских скульптур?
Ко Дню рождения любимого города мы решили сделать для вас тест про настоящую любовь к Петербургу. Уверены, все эти достопримечательности вы видели много раз, и знакомые черты послужат вам подсказкой.
Вопросы знатокам Петербурга:
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