В честь дня рождения Петербурга в Сети запустили виртуальные путешествия по городу

Комитет по развитию туризма Петербурга подготовил к 318-й годовщине основания города онлайн-экскурсию по знаковым местам новой и традиционной туристской географии. Проект получил название #ПокажиПитер и уже доступен в соцсети TikTok.



В частности, как сообщили в комитете, 27 мая в 15:00 на аккаунте TikTok @visitpetersburg в прямом эфире стартует экскурсия по музею «Гранд Макет Россия».



В общей сложности с 24 по 30 мая к очередной годовщине основания Петербурга туристское ведомство города, Ростуризм, официальный городской туристский портал Visit Petersburg и TikTok совместно с партнерами подготовили четыре тематические онлайн-экскурсии по городу на Неве, а также другие уникальные подарки и скидки.

