В честь дня рождения Петербурга в Сети запустили виртуальные путешествия по городу

Комитет по развитию туризма Петербурга подготовил к 318-й годовщине основания города онлайн-экскурсию по знаковым местам новой и традиционной туристской географии. Проект получил название #ПокажиПитер и уже доступен в соцсети TikTok.
В частности, как сообщили в комитете, 27 мая в 15:00 на аккаунте TikTok @visitpetersburg в прямом эфире стартует экскурсия по музею «Гранд Макет Россия».
В общей сложности с 24 по 30 мая к очередной годовщине основания Петербурга туристское ведомство города, Ростуризм, официальный городской туристский портал Visit Petersburg и TikTok совместно с партнерами подготовили четыре тематические онлайн-экскурсии по городу на Неве, а также другие уникальные подарки и скидки.
В Сети уже прошли онлайн-экскурсии по Планетарию № 1, пользователи также познакомились с «Тайнами Елисеевского магазина» и прогулялись по «Севкабель Порту».
Как пояснили в Смольном, цель проекта — раскрыть возможности внутреннего туризма, познакомить гостей города с новыми объектами туристской географии Петербурга, а также традиционными туристскими дестинациями. Это своеобразный чек-лист для предстоящего путешествия в Петербург — по нему можно составить план будущей поездки.
С момента запуска экскурсий проект #ПокажиПитер #ябылвспб2021 уже получил более 170 тысяч уникальных просмотров и более 600 уникальных пользователей.