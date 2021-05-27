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Выезжающая из двора «Волга» стала непреодолимым препятствием для байкера на Большой Пороховской

Мотоциклист получил травмы в ДТП с выезжавшим из двора автомобилем в Петербурге

Мотоциклист пострадал в столкновении с автомобилем в Красногвардейском районе Петербурга днем 27 мая. Момент ДТП заснял на видеорегистратор один из очевидцев.

Около 12:40 у дома 56 по Большой Пороховской улице столкнулись мотоцикл TDM 850 и автомобиль «Волга», сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с видеорегистратора видно, что байкер ехал по улице прямо, а водитель автомобиля выезжал из двора. Избежать столкновения не получилось, и мотоцикл врезался в заднюю часть машины слева.

После аварии байкер сначала встал и допрыгал до мотоцикла на одной ноге, но затем лег на бок, явно испытывая сильную боль. По данным сообщества «Мотосолидарность официальная страница», он получил перелом ноги и его забрали в скорую прибывшие на место медики.

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Комментарии (18)

sektor7
А где тормозной след мотоцикла.
Редиска Здесь
В аварии, конечно, виноват не байкер, но сама езда на мотоцикле предполагает очень высокий риск потерять жизнь или здоровье. Не могу понять людей, для которых этот риск приемлем.
AlBerkut
Волга - это диагноз! 😉
Кстати без шуток, среди волговодов весьма высок процент... Как бы так сказать... Альтернативных...
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