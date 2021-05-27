Мотоциклист пострадал в столкновении с автомобилем в Красногвардейском районе Петербурга днем 27 мая. Момент ДТП заснял на видеорегистратор один из очевидцев.

Около 12:40 у дома 56 по Большой Пороховской улице столкнулись мотоцикл TDM 850 и автомобиль «Волга», сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с видеорегистратора видно, что байкер ехал по улице прямо, а водитель автомобиля выезжал из двора. Избежать столкновения не получилось, и мотоцикл врезался в заднюю часть машины слева.