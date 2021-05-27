Первый российский пассажирский катамаран из углепластика под названием «Грифон» несколько лет назад претендовал заменить «Метеоры» на маршрутах в Петергоф и даже выйти на линию из Петербурга в Хельсинки и Таллин. Но вместо этого начал работу на новой линии между Новороссийском и Сочи.
Как сообщили 27 мая в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «Грифон» вышел на регулярное обслуживание кругового маршрута компании «Водоход Экспресс» Новороссийск — Геленджик — Сочи. Первые рейсы прошли в штатном режиме, время в пути от Новороссийска до Геленджика составило один час, а путешествие от Геленджика до Сочи продлилось четыре часа, что примерно в два раза быстрее, чем поездка на автомобиле.
Грифон построили совместно Средне-Невский судостроительный завод и Роснано. Это единственный российский пассажирский катамаран из композитных материалов. Журналистам его помпезно показывали как замену под списываемые «Метеоры» и «Кометы». Судно пробовали ставить на линию, потом оно стояло. По словам петербургских судоходных операторов, всё из-за денег — стоимость первого катамарана оценивалась в 300 млн рублей. Смущали и конструктивные особенности — поскольку параметры «Грифона» иные, чем у «Метеоров», пришлось бы переделывать или причалы, или сам корабль. В Краснодарском крае судно также находится в аренде.
Катамаран проекта 23290 предназначен для комфортабельной транспортировки 150 пассажиров. Длина судна — 25,7 м, ширина — 9,03 м, осадка — 1,5 м. Дальность плавания судна составляет 1000 км. Максимальная скорость — 29,5 узла. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны 2 м (мореходность 4 балла). Экипаж — 2 человека.