Первый российский пассажирский катамаран из углепластика под названием «Грифон» несколько лет назад претендовал заменить «Метеоры» на маршрутах в Петергоф и даже выйти на линию из Петербурга в Хельсинки и Таллин. Но вместо этого начал работу на новой линии между Новороссийском и Сочи.



Как сообщили 27 мая в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «Грифон» вышел на регулярное обслуживание кругового маршрута компании «Водоход Экспресс» Новороссийск — Геленджик — Сочи. Первые рейсы прошли в штатном режиме, время в пути от Новороссийска до Геленджика составило один час, а путешествие от Геленджика до Сочи продлилось четыре часа, что примерно в два раза быстрее, чем поездка на автомобиле.