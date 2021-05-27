Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил об увольнении главного тренера Зинедина Зидана. Об этом мадридцы сообщили 27 мая на своём официальном сайте.



Имя преемника ещё не названо. По информации испанских СМИ, им станет Массимилиано Аллегри.

Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола. В качестве игрока он трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также по разу чемпионаты Европы и мира.

Будучи главным тренером «Реала», он три года подряд выигрывал Лигу чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18). В 2018 году он по собственному желанию ушёл из команды. В 2019-м по просьбе руководства мадридцев вернулся. После перерыва выиграл с клубом чемпионат Испании и Суперкубок Испании. В минувшем сезоне «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.