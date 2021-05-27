Forbes сообщил о детях Дурова. Они сразу вошли в рейтинг богатейших наследников

У основателя Telegram Павла Дурова есть сын и дочь от бывшей жены.



«Состояние миллиардера [Павла Дурова] оценивалось в $17,2 млрд, и на каждого из его детей пришлось по $8,6 млрд потенциального наследства», — сообщает 27 мая Forbes.

Журналистам издания стало известно, что у Дурова есть дочь 2009 года рождения и сын Михаил, который родился в 2010-м. Матерью наследников, как утверждает Forbes, является бывшая супруга Дарья Бондаренко, которая встречалась с будущим бизнесменом во время учебы в СПбГУ. Сейчас она живет в Испании.