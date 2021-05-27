В Ленобласти создали интернет-платформу для взаимодействия жителей, НКО и предпринимателей

Рассказать жителям Ленобласти о своих добрых делах, узнать, какую поддержку можно найти рядом или кому помочь, какие некоммерческие организации есть в вашем районе или организовать фандрайзинговый сбор на развитие своего проекта — все эти возможности для НКО и волонтёров Ленинградской области теперь есть на интернет-платформе, созданной для взаимодействия жителей, некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и местных производителей.

На новой платформе «Местный ресурс» могут зарегистрироваться самые активные социально ориентированные НКО из всех районов области, бесплатно получить дополнительные возможности для продвижения и фандрайзинга. Для НКО есть отдельная страница о деятельности и подключении ресурса для сбора пожертвований.