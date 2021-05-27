В Ленобласти создали интернет-платформу для взаимодействия жителей, НКО и предпринимателей

Рассказать жителям Ленобласти о своих добрых делах, узнать, какую поддержку можно найти рядом или кому помочь, какие некоммерческие организации есть в вашем районе или организовать фандрайзинговый сбор на развитие своего проекта — все эти возможности для НКО и волонтёров Ленинградской области теперь есть на интернет-платформе, созданной для взаимодействия жителей, некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и местных производителей.
На новой платформе «Местный ресурс» могут зарегистрироваться самые активные социально ориентированные НКО из всех районов области, бесплатно получить дополнительные возможности для продвижения и фандрайзинга. Для НКО есть отдельная страница о деятельности и подключении ресурса для сбора пожертвований.
Также платформа включает в себя «Маркетплейс местных производителей» — ремесленники и предприниматели могут бесплатно создать свой интернет-магазин. Это первый локальный маркетплейс местных производителей с акцентом на малый бизнес и «самозанятых». Команда проекта также обещает помогать с продвижением в соцсетях.
«Мы едем в далёкие города и страны в поисках чудесного, восхищаемся, встречая красоту, неожиданное внимание. Но чудесное — оно рядом, оно в добрых и созидательных инициативах людей того места, откуда вы родом, где живут ваши близкие, — приводит слова руководителя проекта, исполнительного директора некоммерческой организации «Творческие проекты Кайкино» Ольги Грачевой портал «Открытые НКО.
Организаторы надеются, что новый ресурс станет платформой взаимодействия участников, развивающих малую территорию, поддержит социально ориентированные и творческие практики и инициативы, а также станет дополнительным потенциалом для развития активности и самозанятости жителей.