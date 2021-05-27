Авторы намерены объединить IT-кластер, центр современных технологий, стартапы, инновационные проекты и инфраструктуру здорового досуга для жителей и гостей города, а также резидентов ДК.

В Петербурге ДК имени С. М. Кирова приступает к масштабной реновации. В стенах памятника архитектуры довоенного Ленинграда на Большом проспекте Васильевского острова появится «Центр развития инноваций», сообщили 27 мая в компании CitiZen, разработавшей концепцию обновления.

Площади здания разделят на блоки согласно направлениям: коворкинги и переговорные, отель и апартаменты, спорт и бьюти, общественное питание, образование и творчество, культура и развлечения, а также концертный зал, террасы и общественные пространства. Среди них будут гастрономические зоны, спортивные и оздоровительные клубы, бьюти-направление, выставочные, образовательные и развлекательные проекты.

Сейчас дирекция ДК им. С. М. Кирова переходит к рассмотрению заявок на сотрудничество с арендаторами, партнерами, инвесторами.



Дворец культуры имени Кирова построен в 1930–1937 годах по проекту архитектора Ноя Троцкого. Во время Великой Отечественной войны в нем работал госпиталь, а в 1960–1980-е годы там располагался кинотеатр Госфильмофонда «Кинематограф». В 1990-х в здании открыли Дом национальных культур.



Здание принадлежит ООО «ДК Кирова» — компания предоставляет залы и помещения в аренду, а также занимается организацией мероприятий. Ее владельцы — Алексей и Денис Семеновы.



В ноябре прошлого года суд оштрафовал собственника за ненадлежащее использование здания-памятника. Комитет по охране памятников еще весной 2020 года обязал компанию разработать проектную документацию по реставрации здания и дал срок до августа 2019 года, однако это так и не было сделано.

