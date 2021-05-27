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ДК Кирова приютит стартапы. На Васильевском острове появится IT-кластер с гастрономическими зонами

В Петербурге ДК имени С. М. Кирова приступает к масштабной реновации. В стенах памятника архитектуры довоенного Ленинграда на Большом проспекте Васильевского острова появится «Центр развития инноваций», сообщили 27 мая в компании CitiZen, разработавшей концепцию обновления.

Авторы намерены объединить IT-кластер, центр современных технологий, стартапы, инновационные проекты и инфраструктуру здорового досуга для жителей и гостей города, а также резидентов ДК.

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Площади здания разделят на блоки согласно направлениям: коворкинги и переговорные, отель и апартаменты, спорт и бьюти, общественное питание, образование и творчество, культура и развлечения, а также концертный зал, террасы и общественные пространства. Среди них будут гастрономические зоны, спортивные и оздоровительные клубы, бьюти-направление, выставочные, образовательные и развлекательные проекты.

Сейчас дирекция ДК им. С. М. Кирова переходит к рассмотрению заявок на сотрудничество с арендаторами, партнерами, инвесторами.

Дворец культуры имени Кирова построен в 1930–1937 годах по проекту архитектора Ноя Троцкого. Во время Великой Отечественной войны в нем работал госпиталь, а в 1960–1980-е годы там располагался кинотеатр Госфильмофонда «Кинематограф». В 1990-х в здании открыли Дом национальных культур.

Здание принадлежит ООО «ДК Кирова» — компания предоставляет залы и помещения в аренду, а также занимается организацией мероприятий. Ее владельцы — Алексей и Денис Семеновы.

В ноябре прошлого года суд оштрафовал собственника за ненадлежащее использование здания-памятника. Комитет по охране памятников еще весной 2020 года обязал компанию разработать проектную документацию по реставрации здания и дал срок до августа 2019 года, однако это так и не было сделано.

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Комментарии (5)

Zdobsi
Как дом культуры они много лет не работают. Фактически как бизнес-центр. И место однодневных ярмарок поддельных товаров "из Финляндии". Раньше был кинозал внутри, пытались показывать и какие-то документальные фильмы, ещё трофейные мультфильмы Диснея я видел. Так что пытались все делать. По уму, надо было бы отремонтировать здание, а потом уж устраивать какие-то бизнес-концепции. Здание то нужно реставрировать.
260843741
Раньше у нас культуру насаждали на всех уровнях, а сейчас на культуру стало плевать. Главное - нахапать. Вот только на тот свет ничего не заберешь.
SU LUX INN
раньше в ДК Кирова ходили Простые рабочие, смотрели спектакли про дело Революции! пели фольклорные Песни! а сейчас туда Планируется напустить напомаженных подростков? позор для города, Тьфу! лучше бы сделали что-то Полезное! например, Парк для пенсионеров с зоной для рыбалки!
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