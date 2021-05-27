Самолет ФСБ прилетел в Белоруссию

В Белоруссию вылетел самолет RA-64523 авиации ФСБ России. Это следует 27 мая из данных cервиса Flightradar.
Ту-214, который, согласно данным из открытых источников, принадлежит Федеральной службе безопасности, утром вылетел из московского «Внуково». В 10:39 он приземлился в Белоруссии.
Во время прошлогодних августовских протестов в Белоруссии Ту-214 с бортовым номером RA-64523 летал в Минск.
Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу — россиянку Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована.