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Самолет ФСБ прилетел в Белоруссию

В Гомеле приземлился Ту-214 авиации ФСБ

В Белоруссию вылетел самолет RA-64523 авиации ФСБ России. Это следует 27 мая из данных cервиса Flightradar.

Ту-214, который, согласно данным из открытых источников, принадлежит Федеральной службе безопасности, утром вылетел из московского «Внуково». В 10:39 он приземлился в Белоруссии.

Скриншот сервиса Flightradar
Скриншот сервиса Flightradar
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Во время прошлогодних августовских протестов в Белоруссии Ту-214 с бортовым номером RA-64523 летал в Минск.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу — россиянку Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована.

Скриншот сервиса Flightradar
Скриншот сервиса Flightradar

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Комментарии (23)

***_555
#ихтамнет
NikIvanov
Видать что нужно луке выпытать не удалось, профессионалы на подмогу прилетели...
dragvs
Международный террорист Лукашенко захватил и удерживает в заложниках гражданку РФ, когда она будет освобождена? Почему власти не отчитываются регулярно о мерах, которые предпринимаются для освобождения заложницы?
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