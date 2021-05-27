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Кадыров предложил в последнюю очередь лечить отказавшихся вакцинироваться от COVID-19

Рамзан Кадыров предложил сначала оказывать медицинскую помощь сделавшим прививку от коронавируса

Глава Чечни на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с пандемией призвал проводить вакцинацию, чтобы избежать третьей волны пандемии.

«Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода. <...> Этого человека [отказавшегося прививаться от коронавируса], если он заболеет, надо последнего принять в больницу», — заявил 27 мая Рамзан Кадыров.

По его словам, вакцинация — это мировая необходимость. Он призвал людей, которым что-то непонятно в вопросе прививок, обращаться к врачу или духовенству.


Кадыров заметил, что если не принять меры, то третья волна COVID-19 будет «на подходе».

С начала пандемии в Чечне выявили 12 241 случай COVID-19.

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Комментарии (25)

262126571
Рамзан правильно говорит! А украинских провокаторов-антиваксеров отсюда с форума давно пора в бан отправить.
nuga
Значит он признал,что вакцинированные болеют привитым ковидом в тяжёлой форме и им требуется кислород.Молодец,проговорился.
Маргaрита
Пора статью вводить за "психический терроризм". Угрожают каждый день людям. То штрафы, то лечить не будем...
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