Глава Чечни на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с пандемией призвал проводить вакцинацию, чтобы избежать третьей волны пандемии.
«Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода. <...> Этого человека [отказавшегося прививаться от коронавируса], если он заболеет, надо последнего принять в больницу», — заявил 27 мая Рамзан Кадыров.
По его словам, вакцинация — это мировая необходимость. Он призвал людей, которым что-то непонятно в вопросе прививок, обращаться к врачу или духовенству.
Кадыров заметил, что если не принять меры, то третья волна COVID-19 будет «на подходе».
С начала пандемии в Чечне выявили 12 241 случай COVID-19.