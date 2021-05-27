Тесты на коронавирус в Петербурге за сутки сдали почти 27 тысяч человек, в России — 338 тысяч

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 26 832 человека.



Как сообщили в пресс-службе Смольного, обработано 13 713 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией.



По России в целом, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 136,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки тесты сдали 338 тысяч россиян.



Под медицинским наблюдением в стране по состоянию на 27 мая остаётся 517 061 человек.

