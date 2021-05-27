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Тесты на коронавирус в Петербурге за сутки сдали почти 27 тысяч человек, в России — 338 тысяч

В России проведено свыше 136,8 млн лабораторных исследований на коронавирус

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 26 832 человека.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, обработано 13 713 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией.

По России в целом, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 136,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки тесты сдали 338 тысяч россиян.

Под медицинским наблюдением в стране по состоянию на 27 мая остаётся 517 061 человек.

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Комментарии (4)

zzz34
Давно пора брать тесты ректально тогда и число заболевших резко снизится
Клинворд
Кто то хорошо зарабатывает на кривых тестах, ну и статистику рисует, чем больше тестов -тем больше заболевших.
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