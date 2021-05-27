Пенсионерка заплатила за «снятие порчи» с сына 1,3 миллиона и чуть не лишилась квартиры

Полицейские задержали в Петербурге представительницу кочевого народа, которая «сняла порчу» с пенсионерки за 1,3 миллиона рублей.



Как сообщили «Фонтанке» 27 мая в пресс-службе регионального ГУ МВД, тремя днями ранее в полицию обратилась 76-летняя жительница Ломоносова, заявившая, что стала жертвой мошенничества, в результате которого не только лишилась накоплений, влезла в долги, но и чуть было не осталась без квартиры.



Было установлено, что знакомство пенсионерки с неизвестной состоялось в апреле. Пожилая женщина обратилась к ней на улице с просьбой найти нужный дом. Та помогла, но взамен попросила денег на еду. Между женщинами завязался диалог, в ходе которого собеседница убедила пенсионерку в своих магических способностях, заметив «сильный негатив», который был наведён на сына потерпевшей. Окончательно обескуражило пенсионерку сообщение, что в ближайшее время его может парализовать, а спасти от этого – только магические обряды.

