Пенсионерка заплатила за «снятие порчи» с сына 1,3 миллиона и чуть не лишилась квартиры

Полицейские задержали в Петербурге представительницу кочевого народа, которая «сняла порчу» с пенсионерки за 1,3 миллиона рублей.
Как сообщили «Фонтанке» 27 мая в пресс-службе регионального ГУ МВД, тремя днями ранее в полицию обратилась 76-летняя жительница Ломоносова, заявившая, что стала жертвой мошенничества, в результате которого не только лишилась накоплений, влезла в долги, но и чуть было не осталась без квартиры.
Было установлено, что знакомство пенсионерки с неизвестной состоялось в апреле. Пожилая женщина обратилась к ней на улице с просьбой найти нужный дом. Та помогла, но взамен попросила денег на еду. Между женщинами завязался диалог, в ходе которого собеседница убедила пенсионерку в своих магических способностях, заметив «сильный негатив», который был наведён на сына потерпевшей. Окончательно обескуражило пенсионерку сообщение, что в ближайшее время его может парализовать, а спасти от этого – только магические обряды.
Пожилая женщина поверила «целительнице», их встречи продолжились. Последняя регулярно звонила пенсионерке, назначая всё новые и новые встречи. В какой-то момент сбережения пенсионерки закончились, тогда мошенница убедила её взять кредит в размере 290 тысяч рублей и даже помогла найти подходящий банк. Помимо накоплений несчастная женщина отдала свои ювелирные украшения и взяла деньги в долг у родственников. Когда и этого оказалось недостаточно для снятия сглаза, «целительница» предложила ей продать свою квартиру, убеждая при этом, что деньги в данном случае не главное. В общей сложности пожилая петербурженка передала за магические обряды 1,3 миллиона рублей и только после этого обратилась в полицию.
Подозреваемая в мошенничестве была задержана. Ею оказалась 49-летняя представительница кочевого народа, приехавшая из Новгородской области. В Петербурге она торговала одеждой на крупном вещевом рынке и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливается её причастность к совершению аналогичных преступлений.