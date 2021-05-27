FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Беременность вынудила 16-летнюю петербурженку рассказать об изнасиловании в парке Александрино

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах беременности 16-летней жительницы Кировского района Петербурга. Юная девушка обратилась к врачам на раннем сроке, после чего ей пришлось рассказать жуткую историю из своей жизни.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, накануне в детскую больницу имени Филатова была доставлена 16-летняя петербурженка. Её состояние врачи оценили как удовлетворительное, но ошарашили новостью о беременности на раннем сроке. На логичный вопрос «откуда?» пациентка ответила, что в начале мая была изнасилована неизвестным в парке Александрино.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

alex_k
скорее всего знакомого подставлять не хочет
261933551
"И кто этот известный неизвестный?"
_Igor_
Сомнительно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний