Следственный комитет разбирается в обстоятельствах беременности 16-летней жительницы Кировского района Петербурга. Юная девушка обратилась к врачам на раннем сроке, после чего ей пришлось рассказать жуткую историю из своей жизни.
Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, накануне в детскую больницу имени Филатова была доставлена 16-летняя петербурженка. Её состояние врачи оценили как удовлетворительное, но ошарашили новостью о беременности на раннем сроке. На логичный вопрос «откуда?» пациентка ответила, что в начале мая была изнасилована неизвестным в парке Александрино.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Беременность вынудила 16-летнюю петербурженку рассказать об изнасиловании в парке Александрино
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах беременности 16-летней жительницы Кировского района Петербурга. Юная девушка обратилась к врачам на раннем сроке, после чего ей пришлось рассказать жуткую историю из своей жизни.