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В Лавриках петербуржца облили растворителем и подожгли

Врачи Ленинградской областной клинической больницы спасают петербуржца, который поступил к ним после того, как чуть не сгорел в одном из гаражей деревни Лаврики.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, во вторник около семи часов вечера по адресу: Лаврики, 40, приехала скорая помощь. Они забрали 30-летнего жителя Петербурга в тяжёлом состоянии. У него были диагностированы ожоги 13% головы, туловища и рук. Медикам он рассказал, что неизвестный плеснул в него растворителем и подпалил.

В среду по указанному адресу был задержан 32-летний житель деревни. Полиция установила, что поджогу предшествовала ссора. Горючая жидкость была вылита оппоненту на спину. Сельский житель доставлен в отдел и помещён в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным « Фонтанки», в 2014 году подозреваемый был приговорён к штрафу по «наркотической» 228-й статье УК РФ.

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