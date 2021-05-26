Российская премьер-лига назвала лучшего тренера прошедшего чемпионата. Им стал Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный «Зенит».
По итогам голосования Семак набрал 96 очков, опередив наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого (93 очка) и Игоря Черевченко из подмосковных «Химок» (61).
Сергей Семак – лучший тренер сезона 2020/21 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021
Лучшего наставника сезона определяли главные тренеры клубов #ТинькоффРПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги и комментаторы МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Семак pic.twitter.com/GzpxIf9iW7
В голосовании участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч ТВ».
Под руководством Семака петербургский клуб трижды выигрывал чемпионат России (2019–2021), а также становился обладателем Кубка России (2020) и Суперкубка России (2020).