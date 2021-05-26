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Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в России

Российская премьер-лига назвала лучшего тренера прошедшего чемпионата. Им стал Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный «Зенит».

По итогам голосования Семак набрал 96 очков, опередив наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого (93 очка) и Игоря Черевченко из подмосковных «Химок» (61).

В голосовании участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч ТВ».

Под руководством Семака петербургский клуб трижды выигрывал чемпионат России (2019–2021), а также становился обладателем Кубка России (2020) и Суперкубка России (2020).

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