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Верховный суд: Россияне, страдающие от курящих соседей, имеют право на компенсации

Жители домов, страдающие от табачного дыма, могут требовать компенсации морального вреда от курящих соседей. Об этом 26 мая сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд [России] разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечёт обязанность компенсировать моральный вред», — сказал он, выступая на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и программой ООН по окружающей среде.

Лебедев также отметил, что размер возмещения вреда может быть уменьшен судом при условии, что тот, кто его причинил, делал это неумышленно.

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Комментарии (6)

vvivanov
Интересно, кто будет следить за исполнением? И как будут жить соседи после суда?
tannacat
А мне слышимый в моей квартире детский визг причиняет моральный ущерб - пусть мне родители визгунов заплатят, что ли...
263898651
Никотиновых нариков, с вонью желательно селить где нибудь подальше от нормальных людей.
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