Из Петербурга в Доху собираются открыть прямые рейсы

Прямые авиарейсы из Петербурга в катарскую столицу Доху могут быть запущены уже на следующей неделе. Об этом 26 мая ТАССу заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.



Он также подчеркнул, что авиасообщение между Москвой и Дохой уже налажено, прямые рейсы летают трижды в неделю.

