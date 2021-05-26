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Из Петербурга в Доху собираются открыть прямые рейсы

Прямые авиарейсы из Петербурга в катарскую столицу Доху могут быть запущены уже на следующей неделе. Об этом 26 мая ТАССу заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

Он также подчеркнул, что авиасообщение между Москвой и Дохой уже налажено, прямые рейсы летают трижды в неделю.

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Комментарии (3)

Ruth D. Armstead
Последние пару лет в Таиланд через Доху добирался. Мне нравилось, аэропорт у них красивый.
Trurl
Наши новые друзья сидят в Дохе? Ждём прямых рейсов в Северную Корею, Зимбабве и Вануату....
265869877
Через Минск)
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