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#ВернулисьКликать. «Зенит» мощно ответил жене владельца «Спартака»

«Зенит» ответил жене владельца «Спартака» в твиттере

Футбольный клуб «Зенит» в твиттере 26 мая прокомментировал высказывания жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о популярности столичной команды.

Ранее Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что даже увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».

В ответ на это официальный аккаунт петербургского клуба опубликовал гифку с зайчонком, кликающим на мышь с хештегом #ВернулисьКликать, что, очевидно, является отсылкой к лозунгу «Спартака» «Вернулись править» в 2017 году после чемпионского сезона.

Фото: Скриншот Twitter.com
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Фото: Скриншот Twitter.com

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Комментарии (1)

Владислав Щиголев
давно понял, свои жёны - тупые, к чужим и незамужним мой пассаж не относится. Женщин люблю и обожаю.
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