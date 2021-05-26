Футбольный клуб «Зенит» в твиттере 26 мая прокомментировал высказывания жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о популярности столичной команды.
Ранее Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что даже увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».
В ответ на это официальный аккаунт петербургского клуба опубликовал гифку с зайчонком, кликающим на мышь с хештегом #ВернулисьКликать, что, очевидно, является отсылкой к лозунгу «Спартака» «Вернулись править» в 2017 году после чемпионского сезона.