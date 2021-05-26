Молодые учёные из Петербурга забрали премию имени Сегаловича. За исследования в области ИИ они получили по миллиону

В Москве вручили третью по счёту премию имени Ильи Сегаловича за исследования в области компьютерных наук. В числе лауреатов специалисты из учебных заведений двух столиц.



Как сообщают в пресс-службе «Яндекса» 26 мая, в этом году лауреатами выбраны четверо молодых учёных и пара научных руководителей. Из Петербурга двое: студент магистратуры НИУ ВШЭ Олег Свидченко, который исследует агентные системы и системы обучения с подкреплением, и заведующий Центром анализа данных и машинного обучения из этого же вуза Алексей Шпильман. Научный интерес последнего — прикладной искусственный интеллект.