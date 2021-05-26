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Молодые учёные из Петербурга забрали премию имени Сегаловича. За исследования в области ИИ они получили по миллиону

Двое специалистов ВШЭ из Петербурга получили от «Яндекса» премию имени Ильи Сегаловича

В Москве вручили третью по счёту премию имени Ильи Сегаловича за исследования в области компьютерных наук. В числе лауреатов специалисты из учебных заведений двух столиц.

Как сообщают в пресс-службе «Яндекса» 26 мая, в этом году лауреатами выбраны четверо молодых учёных и пара научных руководителей. Из Петербурга двое: студент магистратуры НИУ ВШЭ Олег Свидченко, который исследует агентные системы и системы обучения с подкреплением, и заведующий Центром анализа данных и машинного обучения из этого же вуза Алексей Шпильман. Научный интерес последнего — прикладной искусственный интеллект.

Также отмечены Алексей Артемов и Александр Коротин из Сколковского института, Дмитрий Ковалев из МФТИ и Александр Гришин из столичной ВШЭ. Коротин и Ковалёв получают награду второй раз. Торжественная церемония прошла 24 мая в офисе «Яндекса».

Премию имени Ильи Сегаловича — одного из основателей и первого технического директора «Яндекса» — корпорация присуждает третий год. На неё могут претендовать энтузиасты из России, Белоруссии и Казахстана.

Лауреатам в этот раз обещают по миллиону рублей, студентам и аспирантам — поездку на международную конференцию по компьютерным наукам на свой выбор.

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Комментарии (4)

Asus
Сегалович от стыда в гробу вертится от вашей жадности...
Asus
Консолидированная выручка «Яндекса» по результатам 2020 г. составила 218,3 млрд руб., что на 24% больше показателей годом ранее, следует из отчетности компании.
Чистая прибыль компании выросла на 116% г/г и достигла 24,1 млрд руб.
Asus
Ну и жадный яндекс, всего-лишь 1миллион
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