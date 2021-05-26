Велодорожку в 5,2 км на проспекте Большевиков построят за 50 млн рублей

Петербург заключил контракт на обустройство веломаршрута в Невском районе. Работы общей стоимостью порядка 50 млн рублей по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» выполнит ООО «Сервисдорстрой», сообщает 25 мая комитет по транспорту.

Новый маршрут соединит между собой станции «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» и позволит жителям Невского района и Кудрово добираться до метро на средствах мобильности.

«Подрядчику предстоит провести полноценное строительство обособленных от проезжей части велодорожек на участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Народная и на участке улицы Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы. В частности, будут проведены работы по устройству песчано-щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия с установкой бортовых камней, нанесению дорожной разметки, установке соответствующих дорожных знаков. Помимо этого, подрядчик по завершении строительства восстановит нарушенное в ходе работ благоустройство», — говорится в сообщении.