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Велодорожку в 5,2 км на проспекте Большевиков построят за 50 млн рублей

Новый веломаршрут появится на проспекте Большевиков в Петербурге к ноябрю 2021 года

Петербург заключил контракт на обустройство веломаршрута в Невском районе. Работы общей стоимостью порядка 50 млн рублей по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» выполнит ООО «Сервисдорстрой», сообщает 25 мая комитет по транспорту.

Новый маршрут соединит между собой станции «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» и позволит жителям Невского района и Кудрово добираться до метро на средствах мобильности.

«Подрядчику предстоит провести полноценное строительство обособленных от проезжей части велодорожек на участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Народная и на участке улицы Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы. В частности, будут проведены работы по устройству песчано-щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия с установкой бортовых камней, нанесению дорожной разметки, установке соответствующих дорожных знаков. Помимо этого, подрядчик по завершении строительства восстановит нарушенное в ходе работ благоустройство», — говорится в сообщении.

Работы планируется начать в июне, завершить — к 1 ноября 2021 года.

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Комментарии (17)

AndreyJA
а вообще идея по сути правильная. надо как можно больше велодорожек по самым оживлённым автомагистралям. глядишь - надышатся и размножаться не будут... да и сами ласты скорее склеят.
SERGEY111
Теперь будет место куда зимой снег складывать без создания помех проезда обычным авто .
AndreyJA
надеюсь за счёт велосипедистов? а то не справедливо... автомобилисты-то за дороги платят...
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