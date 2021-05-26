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Водителю автокрана стало плохо за рулем, и он снес 50 метров ограждения и фонари на новом тротуаре под Кингисеппом

Автокран снес ограждение и фонари на новом тротуаре в Ленобласти

Дорожникам Ленобласти придется восстанавливать только в минувшем году построенный тротуар и освещение в одной из деревень Кингисеппского района после того, как 26 мая там попал в ДТП автокран.

Как сообщает ГКУ «Ленавтодор» в инстаграме «Дороги Ленобласти», утром в среду в деревне Большое Кузёмкино автокран заехал на тротуар и проехал по нему 50 метров, снося ограждение проезжей части и фонарные столбы. Водителю грузовика стало плохо за рулем. По одной из версий, у мужчины случился приступ эпилепсии.

Водителя автокрана увезла в больницу прибывшая на место скорая. В остальном ДТП обошлось без пострадавших, сломано только «железо».

«50 метров нового тротуара и пара фонарей псу под хвост, — пишут дорожники. — Главное, что все живы. Но мы только в прошлом году построили в Большом Кузёмкино новый тротуар и свет. Теперь придётся восстанавливать. Обидно!»

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Комментарии (2)

sektor7
Лучше бы умер. Не так обидно восстанавливать.
мухомор
ОСАГО должно хватить на ремонт заборчика.
Но вопросы вызывает осветительный фонарь.
Почему в 2020 это был ДРЛ а не HP-LED ???
Минаматской конвенцией по ртути с 2020 года запрещено производство, импорт и экспорт некоторой продукции содержащей ртуть. В частности ламп общего освещения ртутные высокого давления. Россия подписала Минаматскую конвенцию в 2014 год.
Опять из старых запасов за солидный откат построили новый не энергоэффективный объект.
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