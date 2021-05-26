Дорожникам Ленобласти придется восстанавливать только в минувшем году построенный тротуар и освещение в одной из деревень Кингисеппского района после того, как 26 мая там попал в ДТП автокран.
Как сообщает ГКУ «Ленавтодор» в инстаграме «Дороги Ленобласти», утром в среду в деревне Большое Кузёмкино автокран заехал на тротуар и проехал по нему 50 метров, снося ограждение проезжей части и фонарные столбы. Водителю грузовика стало плохо за рулем. По одной из версий, у мужчины случился приступ эпилепсии.
Водителя автокрана увезла в больницу прибывшая на место скорая. В остальном ДТП обошлось без пострадавших, сломано только «железо».
«50 метров нового тротуара и пара фонарей псу под хвост, — пишут дорожники. — Главное, что все живы. Но мы только в прошлом году построили в Большом Кузёмкино новый тротуар и свет. Теперь придётся восстанавливать. Обидно!»