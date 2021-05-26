В России запретили брать телефон на встречу с осуждёнными. Новшество распространили только на адвокатов

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, 26 мая депутаты приняли в третьем чтении поправки к статьям 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса, которые запрещают адвокатам, юристам и нотариусам брать на встречу со своими клиентами, отбывающими наказание в колонии, любую технику и средства связи, с помощью которых можно вести аудиозапись, фото- и видеосъемку.

Пронести фотоаппарат и ноутбук можно только для копирования материалов личного дела доверителя. Пользоваться гаджетами разрешено исключительно в отдельном помещении, определенном администрацией исправительного учреждения, и при условии, что осуждённого не будет рядом.

Аналогичные правила будут действовать при посещении воинских дисциплинарных частей и во время встреч с представителями в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) для получения юридической помощи. Законопроект закрепляет право на свидания с последними также без использования гаджетов. Если диктофон или телефон заметят, встреча будет прервана.

Проект поправок внесли в Госдуму 5 мая. В пояснительной записке указано, что они соотносятся с режимом в исправительных учреждениях — изоляцией осуждённых и постоянным надзором за ними, а также устраняют пробел, не регламентирующий правила свиданий с представителями ЕСПЧ. Других объяснений в документе нет. Один из соавторов законопроекта, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, назвал его целью борьбу с мошенническими call-центрами в колониях и интересами самих заключённых.