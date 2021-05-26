FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
12
Печать

В России запретили брать телефон на встречу с осуждёнными. Новшество распространили только на адвокатов

Юристам запретили брать телефоны и диктофоны на свидания с заключенными в России

Государственная дума РФ одобрила законопроект, ужесточающий регламент встреч адвокатов с доверителями в исправительных учреждениях. Нововведение объясняют борьбой с тюремными call-центрами.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, 26 мая депутаты приняли в третьем чтении поправки к статьям 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса, которые запрещают адвокатам, юристам и нотариусам брать на встречу со своими клиентами, отбывающими наказание в колонии, любую технику и средства связи, с помощью которых можно вести аудиозапись, фото- и видеосъемку.

Пронести фотоаппарат и ноутбук можно только для копирования материалов личного дела доверителя. Пользоваться гаджетами разрешено исключительно в отдельном помещении, определенном администрацией исправительного учреждения, и при условии, что осуждённого не будет рядом.

Аналогичные правила будут действовать при посещении воинских дисциплинарных частей и во время встреч с представителями в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) для получения юридической помощи. Законопроект закрепляет право на свидания с последними также без использования гаджетов. Если диктофон или телефон заметят, встреча будет прервана.

Проект поправок внесли в Госдуму 5 мая. В пояснительной записке указано, что они соотносятся с режимом в исправительных учреждениях — изоляцией осуждённых и постоянным надзором за ними, а также устраняют пробел, не регламентирующий правила свиданий с представителями ЕСПЧ. Других объяснений в документе нет. Один из соавторов законопроекта, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, назвал его целью борьбу с мошенническими call-центрами в колониях и интересами самих заключённых.

«Если адвокат не совсем чистоплотный, он может записать переговоры с осужденным, и они будут известны всему миру. И тогда нарушается право на конфиденциальность. А ведь любой человек, даже осужденный, имеет определенные права», — цитирует Выборного «Коммерсант».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Iamthebeast
Правильно, пусть адвокаты все от руки записывают
Mikle776
сколько же ненужных законов приняли или поправили ненужными поправками наши законодатели из-за никому не нужного блогера?!
BrotherRabbit
В общем-то и адвокатов надо запретить. Они только мешают работать, с глупостями пристают, отвлекают.
И суд тоже не нужен. Тоже отвлекает.
Всё равно "нет оснований не доверять показаниям сотрудников правоохранительных органов". Если сотрудники сказали что совершал, стал быть, совершал. Сотрудники зря говорить не станут, у них чистые руки и горячее сердце.
А на сэкономленные деньги построить авианосец.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний