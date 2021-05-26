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«Все целы, но удивлены». Легковая почти отправила грузовик в кювет на трассе «Кола» под Петербургом

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе «Кола» в Ленобласти

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Два попутных автомобиля не поделили федеральную трассу «Кола» в Кировском районе Ленобласти днем 26 мая. Один из них — грузовик — почти съехал в кювет, удержавшись на грани опрокидывания.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около трех часов дня на 46-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись легковой и грузовой автомобили, ехавшие в сторону Петербурга. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла в районе Синявино.

На кадрах с места ДТП видно, что у легковой машины повреждена передняя часть, а грузовик съехал с дороги и остановился в наклон частично в кювете, частично на обочине. ДТП обошлось без пострадавших. «Все целы, но удивлены, — пишет очевидец Дима. — Ехали прямо за мной, чуть не догнали».

Затора на трассе из-за аварии не наблюдается.

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Комментарии (2)

Abu-Denis
Второй год на Коле творится беда бедой. Дорогу реконструируют, вместо раздельных потоков все пускают по одной двухполоске. Где раньше ехали с ветерком, теперь лютые пробки, а где нет пробок, там аварии насмерть.
DEMOMON
Может легковую в колее повело?
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