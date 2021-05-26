Два попутных автомобиля не поделили федеральную трассу «Кола» в Кировском районе Ленобласти днем 26 мая. Один из них — грузовик — почти съехал в кювет, удержавшись на грани опрокидывания.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около трех часов дня на 46-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись легковой и грузовой автомобили, ехавшие в сторону Петербурга. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла в районе Синявино.