Два попутных автомобиля не поделили федеральную трассу «Кола» в Кировском районе Ленобласти днем 26 мая. Один из них — грузовик — почти съехал в кювет, удержавшись на грани опрокидывания.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около трех часов дня на 46-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись легковой и грузовой автомобили, ехавшие в сторону Петербурга. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла в районе Синявино.
На кадрах с места ДТП видно, что у легковой машины повреждена передняя часть, а грузовик съехал с дороги и остановился в наклон частично в кювете, частично на обочине. ДТП обошлось без пострадавших. «Все целы, но удивлены, — пишет очевидец Дима. — Ехали прямо за мной, чуть не догнали».
Затора на трассе из-за аварии не наблюдается.