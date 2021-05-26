Коронавирус оставил петербуржцев без мороженого. Гастрономический фестиваль на площади Островского отменен

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга принято решение об отмене проведения 29.05.2021 ежегодного Фестиваля мороженого», — говорится в сообщении комитета по промышленной политике от 26 мая.



Фестиваль мороженого в Петербурге проходит с 1995 года. Его посещают более 60 тысяч человек, которые съедают около 35–40 тонн мороженого. В этом году гостям обещали десятки сортов мороженого местных производителей и из других регионов, а также выступления артистов и другие активности.