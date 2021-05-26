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Коронавирус оставил петербуржцев без мороженого. Гастрономический фестиваль на площади Островского отменен

Смольный сократил программу празднований Дня города из-за неблагополучной обстановки с COVID-19

Подъем заболеваемости коронавирусом в прямом смысле оставил жителей Северной столицы без сладкого. Городские власти отменили ежегодный Фестиваль мороженого, который должен был состояться в рамках Дня города на площади Островского.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга принято решение об отмене проведения 29.05.2021 ежегодного Фестиваля мороженого», — говорится в сообщении комитета по промышленной политике от 26 мая.

Фестиваль мороженого в Петербурге проходит с 1995 года. Его посещают более 60 тысяч человек, которые съедают около 35–40 тонн мороженого. В этом году гостям обещали десятки сортов мороженого местных производителей и из других регионов, а также выступления артистов и другие активности.

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Комментарии (1)

260569221
Кффммввфф…
Дык хорошо, тогда давайте отменим пмэф энтот и футбол заодно, а что???
Почему одним можно, а другим нет??
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