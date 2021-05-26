Жители Британии нашли на пляже тонну наркотиков

Тонна наркотика класса А стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов была выброшена к берегам Великобритании. Это один из крупнейших в своём роде «уловов», сообщает The Sun.
Жители Сассекса обнаружили на южном побережье водонепроницаемые пластиковые мешки, привязанные к ярким спасательным жилетам. В них оказался порошок белого цвета. Первую партию обнаружил прохожий незадолго до 6 утра на галечном пляже между Сент-Леонардс-он-Си и Гастингсом, о чём сообщил в полицию. Тем же утром пешеходы обнаружили похожий груз весом около 250 кг в Ньюхейвене.
Packages containing £80m of cocaine wash up on East Sussex beaches https://t.co/EZXazSrF70— The Independent (@Independent) May 26, 2021
После обнаружения груза полицейские заблокировали побережье, а наркотики с пляжа помогали увозить пожарные. По данным издания, помимо порошка была найдена и пачка наличных денег, но сумма неизвестна. Вероятно, это мог быть гонорар того, кто должен был забрать груз.
Общий вес наркотиков составил 960 кг, их могли продать в розницу за 80 млн фунтов стерлингов (8,3 млрд рублей по актуальному курсу).
Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью NCA заявили, что находка нанесет «серьезный удар» по тем, кто связан с партией. Предположительно наркотики были отправлены из Южной Америки. NCA ведёт расследование с полицией и пограничниками, чтобы выяснить, как партия наркотиков прибыла в Великобританию.