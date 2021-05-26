Жители Британии нашли на пляже тонну наркотиков

Тонна наркотика класса А стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов была выброшена к берегам Великобритании. Это один из крупнейших в своём роде «уловов», сообщает The Sun.

Жители Сассекса обнаружили на южном побережье водонепроницаемые пластиковые мешки, привязанные к ярким спасательным жилетам. В них оказался порошок белого цвета. Первую партию обнаружил прохожий незадолго до 6 утра на галечном пляже между Сент-Леонардс-он-Си и Гастингсом, о чём сообщил в полицию. Тем же утром пешеходы обнаружили похожий груз весом около 250 кг в Ньюхейвене.