FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Жители Британии нашли на пляже тонну наркотиков

Белый порошок на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов выбросило к берегам Сассекса

Тонна наркотика класса А стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов была выброшена к берегам Великобритании. Это один из крупнейших в своём роде «уловов», сообщает The Sun.

Жители Сассекса обнаружили на южном побережье водонепроницаемые пластиковые мешки, привязанные к ярким спасательным жилетам. В них оказался порошок белого цвета. Первую партию обнаружил прохожий незадолго до 6 утра на галечном пляже между Сент-Леонардс-он-Си и Гастингсом, о чём сообщил в полицию. Тем же утром пешеходы обнаружили похожий груз весом около 250 кг в Ньюхейвене.

После обнаружения груза полицейские заблокировали побережье, а наркотики с пляжа помогали увозить пожарные. По данным издания, помимо порошка была найдена и пачка наличных денег, но сумма неизвестна. Вероятно, это мог быть гонорар того, кто должен был забрать груз.

Общий вес наркотиков составил 960 кг, их могли продать в розницу за 80 млн фунтов стерлингов (8,3 млрд рублей по актуальному курсу).

Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью NCA заявили, что находка нанесет «серьезный удар» по тем, кто связан с партией. Предположительно наркотики были отправлены из Южной Америки. NCA ведёт расследование с полицией и пограничниками, чтобы выяснить, как партия наркотиков прибыла в Великобританию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AlBerkut
Понятно, у российского МИДа осечка с доставкой случилась?
Петров с Бошировым на шпили отвлеклись? 🤔
😂😂😂😂😂
ash364
а в СПб только корюшка. Стоит также. Нормальной не найдешь. Все за ней гоняются, как за нор_котиком.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний