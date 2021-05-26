Премьера Константина Райкина и концерт «самой востребованной» лауреатки «Грэмми» украсят фестиваль филармонии

В филармонии открывают фестиваль «Музыкальная коллекция» — с 26 мая по 1 июля в Большом и Малом залах будут идти концерты зарубежных и российских звезд музыки и театра — от «одной из самых востребованных оперных певиц» и лауреатки «Грэмми» американки Джойс ДиДонато (16 июня) до премьеры моноспектакля Константина Райкина «...ай да сукин сын!» ко дню рождения Пушкина (3 июня). 6+

Фестиваль откроет 26 мая концерт коллектива из Москвы — Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского с австрийским пианистом Рудольфом Бухбиндером. В программе — Брамс, Штраус, Элгар.

В следующие дни можно будет сходить на вечера камерной музыки Мирослава Култышева (фортепиано) и скрипача Джошуа Белла с пианистом Питером Дуганом (и тот и другие — 31 мая).



Пройдут несколько концертов-чествований: музыкантов оркестров (4 июня заслуженный коллектив играет в свою честь с Елизаветой Леонской, 22 июня академический симфонический — «Ленинградскую» симфонию Шостаковича) и сотрудников филармонии. Дело в том, что фестиваль в этом году посвящен ее столетию — по этому же случаю, например, концерт 12 июня воспроизведет программу первого концерта филармонии 12 июня 1921 года (полностью — из сочинений Чайковского: Шестая симфония, скрипичный концерт, «Франческа да Римини», фантазия для оркестра по Данте).



Также в программе фестиваля из «хайлайтов» — выступление Московского джазового оркестра с Игорем Бутманом (23 июня, Большой зал) и фортепианный вечер Ивана Бессонова — лауреата «академического Евровидения» (Eurovision Young Musicians 2018) 30 июня в Малом зале.



Полная программа фестиваля — на сайте филармонии.

