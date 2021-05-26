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«Твоё сердце разъедает чувство вины за блудодеяние?» В Telegram запустили бот для отмаливания интереса к порно

В Telegram заработал бот для покаяния за просмотр порно

Отмолить просмотр порнографии теперь можно с помощью бота в Telegram. О появлении новой возможности мессенджера рассказал «Подъём» 26 мая.

«Ты столкнулся с проблемой зависимости от порнографии? Твоё сердце разъедает чувство вины за совершённое блудодеяние, гложет совесть? Этот чат-бот подскажет тебе, как правильно обратиться к Господу, чтобы он помог отпустить этот грех», — говорится в описании.

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Бот спрашивает, сколько времени пользователь потратил на просмотр порнороликов, а затем предлагает подборку молитв для чтения.

Создать бот помог краснодарский священник Константин Мальцев. С ним разработчики связались через социальные сети.

«Я рекомендовал молитвы, которые можно добавить к покаянию, в том числе в этом грехе. Это как электронный молитвослов. Молитву можно хоть по бумажке, хоть по компьютеру прочитать. Это объективная реальность сегодняшнего дня. Другое дело, что это не заменяет ни церковь, ни самое главное таинство, которое установил сам Господь», — прокомментировал Мальцев «Фонтанке».

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Комментарии (7)

f0ntan
Тот, кто смотрит порно, того не разъедает за это чувство вины, и он не называет это блудодеянием. А тот, для кого это блудодеяние, не смотрит порно и ему не за что раскаиваться. Так для кого этот бот?
DMaster
Буэээ.
Какое кому дело, кто там что смотрит? Богу? Хм...
Если это никому другому не мешает (и это не видят дети), да смотри что угодно. Если это разрядит очередного маньяка и он не пойдет на свои дела - ну и прекрасно.
Zloi_prohozhiy
АСмурову его покажите. Может, хоть отвлечется от своей мании к СПБГУ)))
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