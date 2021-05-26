Алиментщикам в России хотят усложнить жизнь

Правительственная комиссия одобрила законопроект об ужесточении правил выплаты алиментов в России.
«Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов — теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела», — сообщает 26 мая РИА Новости.
В Ассоциации юристов России уточнили, что раньше уголовные дела против должников часто не возбуждались, если они осуществляли минимальные выплаты. Нововведения должны положить конец такой практике.
За неуплату алиментов в России предусмотрена административная ответственность. И лишь при повторном нарушении — уголовная.