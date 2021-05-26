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Алиментщикам в России хотят усложнить жизнь

Правительственная комиссия одобрила законопроект об ужесточении правил выплаты алиментов в России.

«Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов — теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела», — сообщает 26 мая РИА Новости.

В Ассоциации юристов России уточнили, что раньше уголовные дела против должников часто не возбуждались, если они осуществляли минимальные выплаты. Нововведения должны положить конец такой практике.

За неуплату алиментов в России предусмотрена административная ответственность. И лишь при повторном нарушении — уголовная.

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Комментарии (12)

Do-Mi-Nor
По-большинству, алиментщики - "нищие", "безработные", не имеющие НИКАКОЙ собственности. Что взять с убогих? Только в долговую яму...
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а законодателей не смущает что посади они такого человека.Ю после турмы он вообще на работу нормальную не устроиться, что дальше они его снова посадят? это то продумали? ведь все приекрасно знают что после любого срока на зоне с работой как то не очень везет.
Владислав М
РСПешкам-то какая выгода? Выплата с тюремной зарплаты будет ещё меньше, чем минималка.
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