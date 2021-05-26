Игрок купил виртуальную сумочку Gucci за 300 тысяч рублей. Аксессуар в офлайне стоит почти в два раза дешевле

Виртуальную сумочку Gucci по цене в два раза дороже настоящей приобрёл игрок платформы Roblox. На это обратили внимание пользователи гейм-портала DTF.



На онлайн-платформе Roblox выставка Gucci проходит с 17 по 31 мая. Игроки могут получить бесплатно или купить виртуальные копии одежды и аксессуаров бренда, чтобы украсить своих персонажей.

Самым дорогим проданным предметом стала сумочка с изображением пчелы из старой коллекции Dionysus. Её приобрёл один из пользователей за 300 тысяч рублей. Имя покупателя неизвестно. При этом сумочка Gucci из актуальной коллекции Dionysus продаётся на официальном сайте модного дома за 180 тысяч рублей.