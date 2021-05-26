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Игрок купил виртуальную сумочку Gucci за 300 тысяч рублей. Аксессуар в офлайне стоит почти в два раза дешевле

Виртуальную сумочку Gucci продали в два раза дороже настоящей

Виртуальную сумочку Gucci по цене в два раза дороже настоящей приобрёл игрок платформы Roblox. На это обратили внимание пользователи гейм-портала DTF.

На онлайн-платформе Roblox выставка Gucci проходит с 17 по 31 мая. Игроки могут получить бесплатно или купить виртуальные копии одежды и аксессуаров бренда, чтобы украсить своих персонажей.

Самым дорогим проданным предметом стала сумочка с изображением пчелы из старой коллекции Dionysus. Её приобрёл один из пользователей за 300 тысяч рублей. Имя покупателя неизвестно. При этом сумочка Gucci из актуальной коллекции Dionysus продаётся на официальном сайте модного дома за 180 тысяч рублей.

Сумочка появилась на Roblox с разрешения Gucci, и её можно считать «оригинальным виртуальным предметом».

По состоянию на апрель 2021 года у Roblox более 202 миллионов активных пользователей в месяц. Более половины игроков младше 16 лет.

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Комментарии (5)

Antivse
Народ донатит в пиксели просто бешенно, играю в 2 игрушки, залитыми туда 1,2-1,5 млн рэ особо не удивишь никого, люди легко закидывают по 30-40К в день, и это только то, что видно всем (покупки с подарками для членов союза)...
При этом наши еще не сильно выделяются на фоне азиатов и америкосов.
bbuz
Хах.. лет за 15 назад тоже покупал екры и арты в БК ))
ностальгия
261933551
Думал, что виртуальные кроссовки Гуччи это край.
Нет.
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