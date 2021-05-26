Роскомнадзор назвал самые популярные в России соцсети. Сюрпризов здесь нет

Самыми популярными в России социальными сетями продолжают оставаться «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» и видеохостинг YouTube. Об этом со ссылкой на заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина 26 мая сообщает РИА Новости.



При этом за последнее время сильно набрал популярность TikTok — по некоторым оценкам, его аудитория выросла за два года в семь раз, обогнав среди российских пользователей по популярности Facebook, отметил Субботин на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.



По данным «Википедии», у российской соцсети «ВКонтакте» сейчас насчитывается порядка 500 млн зарегистрированных аккаунтов, у YouTube — 2 млрд активных пользователей в месяц, у Instagram и «Одноклассников» — 1 млрд и 300 млн соответственно.

