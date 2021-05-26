Роскомнадзор назвал самые популярные в России соцсети. Сюрпризов здесь нет

Самыми популярными в России социальными сетями продолжают оставаться «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» и видеохостинг YouTube. Об этом со ссылкой на заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина 26 мая сообщает РИА Новости.
При этом за последнее время сильно набрал популярность TikTok — по некоторым оценкам, его аудитория выросла за два года в семь раз, обогнав среди российских пользователей по популярности Facebook, отметил Субботин на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.
По данным «Википедии», у российской соцсети «ВКонтакте» сейчас насчитывается порядка 500 млн зарегистрированных аккаунтов, у YouTube — 2 млрд активных пользователей в месяц, у Instagram и «Одноклассников» — 1 млрд и 300 млн соответственно.
В общей сложности в мире действует около трёх десятков крупнейших активных соцсетей, не считая сайтов знакомств. Среди малоизвестных в России, но имеющих многомиллионную армию пользователей — китайские Qzone (750 млн аккаунтов) и Sina Weibo (500 млн), американская Tumblr (220 млн), сеть для студентов и преподавателей США под названием Brainly (100 млн), ещё два стомиллионника — Pinterest и Tagged и ряд других.
В Роскомнадзоре также напомнили, что Facebook, Twitter и другие соцсети должны к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей. В случае неисполнения этого требования им грозит штраф в размере до 18 млн рублей.