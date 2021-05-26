Суд в Петербурге прекратил уголовное дело гендиректора НИТА о поставке старого тренажера Bombardier в СПбГУГА

Генеральный директор компании «Новейшие информационные технологии в авиации» Олег Зыков больше не подсудимый по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 мая, сам предприниматель и его защита ходатайствовали о переквалификации действий обвиняемого на «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», а также о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.



«Фонтанка» писала, что Зыков был задержан после обысков, которые в декабре 2018 года прошли в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации и самой компании «НИТА». Сотрудников ФСБ интересовала документация о конкурсе и договоре о поставке тренажера пассажирского самолета Bombardier. Согласно бумагам, компания, которая выиграла конкурс, должна была оснастить вуз техникой не позже 2012 года выпуска. В реальности же СПбГУГА получил тренажер с годом рождения 2002. Его стоимость составляла порядка 9 млн рублей, тогда как вуз заплатит за него больше 350 млн рублей. Это и стало основанием для возбуждения дела.

