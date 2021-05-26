Суд в Петербурге прекратил уголовное дело гендиректора НИТА о поставке старого тренажера Bombardier в СПбГУГА

Генеральный директор компании «Новейшие информационные технологии в авиации» Олег Зыков больше не подсудимый по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 мая, сам предприниматель и его защита ходатайствовали о переквалификации действий обвиняемого на «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», а также о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
«Фонтанка» писала, что Зыков был задержан после обысков, которые в декабре 2018 года прошли в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации и самой компании «НИТА». Сотрудников ФСБ интересовала документация о конкурсе и договоре о поставке тренажера пассажирского самолета Bombardier. Согласно бумагам, компания, которая выиграла конкурс, должна была оснастить вуз техникой не позже 2012 года выпуска. В реальности же СПбГУГА получил тренажер с годом рождения 2002. Его стоимость составляла порядка 9 млн рублей, тогда как вуз заплатит за него больше 350 млн рублей. Это и стало основанием для возбуждения дела.
Как отмечает пресс-служба, стороны в деле не возражали против его удовлетворения. Рассмотрев ходатайство, суд посчитал возможным переквалификацию.
Суд пришел к выводу, что действия Зыкова могут быть переквалифицированы, так как были связаны с осуществлением предпринимательской деятельности:
«При этом, на момент совершения инкриминируемого преступления, закон не ограничивал состав субъектов, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершение преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности», — отмечает пресс-служба.
После переквалификации суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.