Наталия Цендровская проведет между Козьим болотом и Бугорками

Свое Козье болото есть в Москве, есть в Иванове, в Киеве, а в Петербурге было даже несколько. Мы пойдем 30 мая по самому известному — тому, что в районе реки Пряжки. Узнаем, чем здешние места нравились кавалерист-девице Дуровой и балерине Карсавиной. 12+

Сейчас уже и не представить, что на нынешней площади Кулибина (прежде Воскресенской) когда-то было болото, где паслись козы. Дамбы не было, город подтапливало регулярно. А местность Бугорки называлась так за характерный рельеф — бугорки. Вот между Козьим болотом и Бугорками есть район, примечательный своей фоновой застройкой. «Здесь можно встретить стоящие рядом домик с мезонином и едва ли не первый в Петербурге восьмиэтажный дом с романтическими башнями, особняк 1840 года и один из ярчайших домов эпохи модерна, словно оплетенный буйным растительным орнаментом», — описывают в ДК Лурье. Мастер городского пейзажа Мстислав Добужинский неслучайно там поселился: говорил, что в Петербурге ему интересны не столько парадные красоты, сколько «изнанка» — закоулки и дворы. Балерина Тамара Карсавина очень любила здесь гулять: заглядывала в окна и придумывала истории про тамошних обитателей. До сих пор стоит дом первой учительницы Николая II — никакой не дворянки, бедной офицерской вдовы.

