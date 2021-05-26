ЗакС Петербурга попросит министра труда во время пандемии назначать пособие по безработице по месту обращения

Заксобрание Петербурга обратится к министру труда РФ Антону Котякову с просьбой на время борьбы с пандемией коронавируса скорректировать правила обращения за пособием по безработице, чтобы это можно было делать не только по месту регистрации, но и по месту фактического нахождения. На заседании 26 мая депутаты поддержали утверждение соответствующего документа.
Парламентарии просят министра внести изменения во «Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». Поправкой депутаты предлагают установить, что на период борьбы с пандемией гражданин, который подал заявление в электронной форме, признается безработным по месту обращения — то есть фактического пребывания.
Также ЗакС просит министра инициировать отзыв претензий Федеральной службы по труду и занятости к безработным гражданам, которые уже начали получать такие выплаты по месту фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.
По данным главы парламента Вячеслава Макарова, только в Петербурге за помощью обратились более 17 тысяч приезжих из других регионов. Им было выплачено более 33,5 млн рублей. «Неправильно, что сегодня их снимают с регистрации в службе занятости и требуют вернуть полученные деньги. Нестыковки в действующем законодательстве не должны отражаться на простых людях. Это полностью забота власти», — добавил он.