Шестиклассник попал в больницу после неудачного паркура в Петербурге

Врачи детской городской больницы № 2 в Петербурге спасают подростка, который упал во время экстремальных упражнений.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 мая, телефонограмма в полицию Приморского района из больницы о тяжелом мальчике-пациенте поступила около половины первого ночи. По предварительной информации, в стационар 12-летнего ребенка привезли с Богатырского проспекта около девяти вечера 25 мая. У пациента врачи нашли повреждение внутренних органов.



Родители мальчика рассказали, что он пришел с улицы около восьми вечера и рассказал, что упал с пандуса во время занятий паркуром. Помимо экстрима, ребенок увлекается робототехникой.

