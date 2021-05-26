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Шестиклассник попал в больницу после неудачного паркура в Петербурге

Врачи детской городской больницы № 2 в Петербурге спасают подростка, который упал во время экстремальных упражнений.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 мая, телефонограмма в полицию Приморского района из больницы о тяжелом мальчике-пациенте поступила около половины первого ночи. По предварительной информации, в стационар 12-летнего ребенка привезли с Богатырского проспекта около девяти вечера 25 мая. У пациента врачи нашли повреждение внутренних органов.

Родители мальчика рассказали, что он пришел с улицы около восьми вечера и рассказал, что упал с пандуса во время занятий паркуром. Помимо экстрима, ребенок увлекается робототехникой.

Проводится проверка.

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Комментарии (1)

lamer
лучше бы новый скетч написал. От ардуинки так не шандарахнет, как от паркура.
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