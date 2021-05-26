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«Вскрытие покажет». В Петербурге подросток погиб в свой день рождения

Тело подростка обнаружили под окнами жилого дома на проспекте Ветеранов

16-летний учащийся колледжа из Красносельского района погиб в день своего рождения. Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, тело подростка было обнаружено под окнами дома на проспекте Ветеранов. Приехавших на место полицейских заинтересовала футболка.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной части главка накануне после семи часов вечера. Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что скончавшийся юноша в этот день отмечал своё 16-летие. С ним в квартире находилась его девушка. Она отлучилась в туалет, а когда вернулась, не нашла молодого человека. Выглянув в окно, она увидела его внизу.

Как стало известно «Фонтанке», в день гибели на учащемся колледжа была надета футболка с надписью «Вскрытие покажет». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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Комментарии (3)

Maik5
Нашёл время.
АСмуров
>Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
Такого в СПбГУ было навалом, а вот возбудить дело МВД писается.
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