Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной части главка накануне после семи часов вечера. Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что скончавшийся юноша в этот день отмечал своё 16-летие. С ним в квартире находилась его девушка. Она отлучилась в туалет, а когда вернулась, не нашла молодого человека. Выглянув в окно, она увидела его внизу.
Как стало известно «Фонтанке», в день гибели на учащемся колледжа была надета футболка с надписью «Вскрытие покажет». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
«Вскрытие покажет». В Петербурге подросток погиб в свой день рождения
Тело подростка обнаружили под окнами жилого дома на проспекте Ветеранов
16-летний учащийся колледжа из Красносельского района погиб в день своего рождения. Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, тело подростка было обнаружено под окнами дома на проспекте Ветеранов. Приехавших на место полицейских заинтересовала футболка.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной части главка накануне после семи часов вечера. Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что скончавшийся юноша в этот день отмечал своё 16-летие. С ним в квартире находилась его девушка. Она отлучилась в туалет, а когда вернулась, не нашла молодого человека. Выглянув в окно, она увидела его внизу.