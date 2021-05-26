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Сотрудник ДПС спас пожилую женщину при пожаре в Петербурге

Пожилую женщину из задымлённой парадной вывел сотрудник ГИБДД

Сотрудник ДПС пришёл на помощь пожилой женщине, которая не могла самостоятельно выбраться из задымленной парадной в одной из «высоток» Колпинского района.

Как сообщили «Фонтанке» 26 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около трёх часов дня инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району лейтенант полиции Ильдар Сафиулин, находясь на маршруте патрулирования, заметил сильное задымление на верхних этажах многоквартирного дома 38 на Заводском проспекте в Колпино. Сообщив о случившемся в экстренные службы, полицейский самостоятельно попытался помочь жильцам дома.

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Увидев, что всю парадную, в особенности верхние этажи, заволокло дымом, мужчина стал звонить во все квартиры. Практически все жители дома самостоятельно покинули свои жилища, помощь потребовалась 76-летней пенсионерке, которая из-за проблем со здоровьем самостоятельно выйти на улицу не смогла. Ей и помог лейтенант ГИБДД.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали задымление. Как выяснилось, возгорание произошло в мусоропроводе, но под воздействием воздушной тяги дым поднялся вверх. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу

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