Как сообщили «Фонтанке» 26 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около трёх часов дня инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району лейтенант полиции Ильдар Сафиулин, находясь на маршруте патрулирования, заметил сильное задымление на верхних этажах многоквартирного дома 38 на Заводском проспекте в Колпино. Сообщив о случившемся в экстренные службы, полицейский самостоятельно попытался помочь жильцам дома.
Увидев, что всю парадную, в особенности верхние этажи, заволокло дымом, мужчина стал звонить во все квартиры. Практически все жители дома самостоятельно покинули свои жилища, помощь потребовалась 76-летней пенсионерке, которая из-за проблем со здоровьем самостоятельно выйти на улицу не смогла. Ей и помог лейтенант ГИБДД.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали задымление. Как выяснилось, возгорание произошло в мусоропроводе, но под воздействием воздушной тяги дым поднялся вверх. Пострадавших в результате инцидента нет.