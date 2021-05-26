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В больнице имени Раухфуса спасают второклассника после падения с парапета

В Петербурге врачи борются за жизнь восьмилетнего ребенка, госпитализированного после неудачного падения

Восьмилетний мальчик в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу имени Раухфуса в понедельник. Об этом 26 мая стало известно «Фонтанке».

У второклассника врачи диагностировали серьёзные травмы головы. Забрали его от дома 38 по Кондратьевскому проспекту. По предварительным данным, ребёнок упал с парапета, с высоты пяти метров, прямо на асфальт.

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Комментарии (1)

АСмуров
Сообщений о падении из СПБ навалом, в СПбГУ тоже падали, но вот ни статистики, ни анализа, ни причин от учёных СПБ не видать.
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