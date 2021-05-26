Восьмилетний мальчик в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу имени Раухфуса в понедельник. Об этом 26 мая стало известно «Фонтанке».
У второклассника врачи диагностировали серьёзные травмы головы. Забрали его от дома 38 по Кондратьевскому проспекту. По предварительным данным, ребёнок упал с парапета, с высоты пяти метров, прямо на асфальт.
В больнице имени Раухфуса спасают второклассника после падения с парапета
В Петербурге врачи борются за жизнь восьмилетнего ребенка, госпитализированного после неудачного падения
Восьмилетний мальчик в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу имени Раухфуса в понедельник. Об этом 26 мая стало известно «Фонтанке».