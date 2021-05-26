Комитет по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственным «Центром повышения эффективности использования государственного имущества», а также сотрудниками полиции освобождает от незаконных пристроек территорию овощебазы в Калининском районе. Об этом 25 мая сообщает ККИ.
Проверка, проведённая ведомством прошлым летом, показала, что три земельных участках общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, которые находятся в собственности города, незаконно заняты различными сооружениями. Это контейнеры, навесы, ограждения, бетонные пандусы и прочие пристройки. В некоторых хранили рыбу.
«Все указанные сооружения прилегают к зданию, размещённому на земельном участке, переданном в пользование по договору аренды юридическому лицу», — уточнили в ККИ.
Пользователям земельных участков сперва велели самостоятельно демонтировать все незаконные конструкции. В итоге двоих предпринимателям придется платить штраф по 50 тысяч рублей и компенсировать стоимость работ по демонтажу.