Комитет по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственным «Центром повышения эффективности использования государственного имущества», а также сотрудниками полиции освобождает от незаконных пристроек территорию овощебазы в Калининском районе. Об этом 25 мая сообщает ККИ.

Проверка, проведённая ведомством прошлым летом, показала, что три земельных участках общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, которые находятся в собственности города, незаконно заняты различными сооружениями. Это контейнеры, навесы, ограждения, бетонные пандусы и прочие пристройки. В некоторых хранили рыбу.