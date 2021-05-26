FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Смольный освобождает более тысячи «квадратов» Калининской овощебазы

Комитет по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственным «Центром повышения эффективности использования государственного имущества», а также сотрудниками полиции освобождает от незаконных пристроек территорию овощебазы в Калининском районе. Об этом 25 мая сообщает ККИ.

Проверка, проведённая ведомством прошлым летом, показала, что три земельных участках общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, которые находятся в собственности города, незаконно заняты различными сооружениями. Это контейнеры, навесы, ограждения, бетонные пандусы и прочие пристройки. В некоторых хранили рыбу.

ПоделитьсяПоделиться

«Все указанные сооружения прилегают к зданию, размещённому на земельном участке, переданном в пользование по договору аренды юридическому лицу», — уточнили в ККИ.

Пользователям земельных участков сперва велели самостоятельно демонтировать все незаконные конструкции. В итоге двоих предпринимателям придется платить штраф по 50 тысяч рублей и компенсировать стоимость работ по демонтажу.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний