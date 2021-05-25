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РФПИ вложил в отечественный онлайн-кинотеатр IVI 250 миллионов долларов

Российский фонд прямых инвестиций и его партнеры вложили в онлайн-кинотеатр IVI 250 миллионов долларов. В том числе на создание собственного контента.

Кроме РФПИ, пишет 25 мая ТАСС, деньги вложили VTB Capital, Invest AG, Millhouse, суверенные фонды Ближнего Востока, Baring Vostok и Flashpoint. Деньги будут потрачены на расширение контента, в том числе производство собственного, на развитие технологической платформы и маркетинг.

РФПИ уже вкладывал деньги в этот онлайн-кинотеатр, в 2019 году. Из отечественных сервисов у IVI на сегодняшний день самый большой каталог.

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Комментарии (2)

Danik
Максимум АПЛ в Окко спорте. Правда, он стал принадлежать банку Спёр. И тут я сильно задумался. Отдавать этому банку деньги на омоложение г. Грефа не хочется. Деньги с советских вкладов мне не вернули. Наверно, обойдусь без футбола.
Norge
Самый большой лежащий на полке каталог, а люди по пятому разу пересматривают "Ментовские войны", советские фильмы и голливуд - то, что нравится, а их принуждают смотреть дебильный сервис wink и ивиподобные онлайн-кинотеатры за деньги. Лучше ничего не смотреть, чем платить непонятным сервисам за то, что есть в бесплатном доступе.
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