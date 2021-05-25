РФПИ вложил в отечественный онлайн-кинотеатр IVI 250 миллионов долларов

Российский фонд прямых инвестиций и его партнеры вложили в онлайн-кинотеатр IVI 250 миллионов долларов. В том числе на создание собственного контента.

Кроме РФПИ, пишет 25 мая ТАСС, деньги вложили VTB Capital, Invest AG, Millhouse, суверенные фонды Ближнего Востока, Baring Vostok и Flashpoint. Деньги будут потрачены на расширение контента, в том числе производство собственного, на развитие технологической платформы и маркетинг.

РФПИ уже вкладывал деньги в этот онлайн-кинотеатр, в 2019 году. Из отечественных сервисов у IVI на сегодняшний день самый большой каталог.