FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +15
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Житель Петербурга выдал три килограмма пороха и ассортимент патронов. Чужой схрон он нашёл случайно

Из заброшенного дома на Ржевке вывезли боеприпасы и взрывчатое вещество

Тайник с патронами и порохом не дождался хозяина в Красногвардейском районе Петербурга. Полицию к нему вывел заглянувший в пустующий дом мужчина.

Как стало известно «Фонтанке», около трёх часов дня 25 мая в экстренные службы позвонил мужчина и пригласил на Челябинскую улицу, 125, предупредив, что будет ждать не с пустыми руками. Неожиданное он нашёл в заброшенном доме метрах в двухстах дальше остановки. По его словам, из здания он вынес с полсотни патронов и порох, схрон был присыпан землёй.

Приехавшие по указанному адресу полицейские и взрывотехники ОМОН повторили его маршрут и удвоили число патронов. Все они мелкокалиберные. Боеприпасы, чуть более трёх килограммов бездымного пороха, изъяли и передали экспертам.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний