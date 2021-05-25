Житель Петербурга выдал три килограмма пороха и ассортимент патронов. Чужой схрон он нашёл случайно

Тайник с патронами и порохом не дождался хозяина в Красногвардейском районе Петербурга. Полицию к нему вывел заглянувший в пустующий дом мужчина.

Как стало известно «Фонтанке», около трёх часов дня 25 мая в экстренные службы позвонил мужчина и пригласил на Челябинскую улицу, 125, предупредив, что будет ждать не с пустыми руками. Неожиданное он нашёл в заброшенном доме метрах в двухстах дальше остановки. По его словам, из здания он вынес с полсотни патронов и порох, схрон был присыпан землёй.