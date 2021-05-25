Блогеры из Европы рассказали о заказе постов про смерти от укола вакциной Pfizer. Корни тянутся в Россию

Несколько европейских блогеров рассказали про заказы на крупные суммы от агентства Fazze. Их просили рассказать о сотнях смертей после укола вакциной от Pfizer/BioNTech.
Кто руководит Fazze, 25 мая выясняло издание The Guardian. Несколько человек во Франции и Германии получили письма с предложением за солидную плату написать о том, что «уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в три раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca». Предлагалось ссылаться на Le Monde и посты на сайтах Reddit и Ethical Hacker. По замыслу, ролики в Instagram, YouTube и TikTok должны были выглядеть личным мнением блогеров.
Fazze на сайте указывало, что базируется в Лондоне, но по указанному адресу компания не зарегистрирована. После интереса к ее деятельности журналистов, сайт был закрыт, страница в Instagram тоже.
Следы компании сохранил сервис LinkedIn. Судя по сохранившимся данным, несколько сотрудников этой компании учились в Сибирском государственном транспортном университете. Fazze, уточняет The Guardian, входит в холдинг Adnow International, основанный российским предпринимателем Владимиром Башкиным.