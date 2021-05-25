FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +15
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
24
Печать

Блогеры из Европы рассказали о заказе постов про смерти от укола вакциной Pfizer. Корни тянутся в Россию

Агентство Fazze заказало в Германии и Франции негативные посты об американской вакцине

Несколько европейских блогеров рассказали про заказы на крупные суммы от агентства Fazze. Их просили рассказать о сотнях смертей после укола вакциной от Pfizer/BioNTech.

Кто руководит Fazze, 25 мая выясняло издание The Guardian. Несколько человек во Франции и Германии получили письма с предложением за солидную плату написать о том, что «уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в три раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca». Предлагалось ссылаться на Le Monde и посты на сайтах Reddit и Ethical Hacker. По замыслу, ролики в Instagram, YouTube и TikTok должны были выглядеть личным мнением блогеров.

Fazze на сайте указывало, что базируется в Лондоне, но по указанному адресу компания не зарегистрирована. После интереса к ее деятельности журналистов, сайт был закрыт, страница в Instagram тоже.

Следы компании сохранил сервис LinkedIn. Судя по сохранившимся данным, несколько сотрудников этой компании учились в Сибирском государственном транспортном университете. Fazze, уточняет The Guardian, входит в холдинг Adnow International, основанный российским предпринимателем Владимиром Башкиным.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

O-o!
ну, что-то, а уж идеологические диверсии проводить наши спецслужбы учились еще во времена ВО, на том стоят, и крепко. Одно наше ТВ чего стоит... На всякий и на западе заварушка не помещает
ЛенаЛеан
Башкин это Баширов. А Петров просто не успел приехать после самолета из Белоруссии
264958451
Астра пытается отмазать свою некачественную вакцину
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний