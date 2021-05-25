Авария произошла около 11:30 на пересечении улицы Косыгина с проспектом Передовиков. Судя по опубликованным кадрам, пешеход попытался перебежать дорогу по «зебре», когда в её направлении следовали две машины. Одна из них успела притормозить, а другая — нет.

В результате перебегавший проезжую часть человек оказался на капоте легкового автомобиля, подлетел в воздух и рухнул на асфальт. Водитель сразу же вышел из салона и направился к нему, аналогичным образом поступили случайные очевидцы ДТП. Пешеход не шевелился.