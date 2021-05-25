FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
8
Печать

Рискованный забег по «зебре» сняла камера на северо-востоке Петербурга. Пострадавшая в тяжёлом состоянии

Перебегающего проезжую часть пешехода сбил легковой автомобиль в Красногвардейском районе Петербурга. ДТП сняла камера, видеозапись вечером 25 мая публикует «Дорожный инспектор».

Дорожный инспектор.

Авария произошла около 11:30 на пересечении улицы Косыгина с проспектом Передовиков. Судя по опубликованным кадрам, пешеход попытался перебежать дорогу по «зебре», когда в её направлении следовали две машины. Одна из них успела притормозить, а другая — нет.

В результате перебегавший проезжую часть человек оказался на капоте легкового автомобиля, подлетел в воздух и рухнул на асфальт. Водитель сразу же вышел из салона и направился к нему, аналогичным образом поступили случайные очевидцы ДТП. Пешеход не шевелился.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, минувшим утром по указанному адресу «Тойота» под управлением 29-летнего водителя сбила 23-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на запрещённый сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Проводится проверка.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

AlBerkut
Инстинкт самосохранения у некоторых особей похоже просто отсутствует...
Пофиг даже прав или нет, на какой сигнал светофора переходишь - смотри по сторонам. Всегда. Да будь хоть 100 зелёных светофоров, всё равно смотри.
А тут на красный, на 'Ура!', бегом, не глядя..... Премию Дарвина желала?
А вот у водилы теперь геморроя... И затрат... Ну или больше затрат (защитник), меньше геморроя...
lenten
Вау! Даже непривычно видеть быструю остановку автомобиля. А то сколько не показывают ролики, машины катаются после дтп туда-сюда, пока сопротивление воздуха их не остановит.
fedorsmolov
Народ вообще офонарел. Прыгает на зебру как бессмертный. Понятно есть правила, но жизнь то одна? Посмотреть по сторонам не позволяет гордость?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний