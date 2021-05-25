Перебегающего проезжую часть пешехода сбил легковой автомобиль в Красногвардейском районе Петербурга. ДТП сняла камера, видеозапись вечером 25 мая публикует «Дорожный инспектор».
Авария произошла около 11:30 на пересечении улицы Косыгина с проспектом Передовиков. Судя по опубликованным кадрам, пешеход попытался перебежать дорогу по «зебре», когда в её направлении следовали две машины. Одна из них успела притормозить, а другая — нет.
В результате перебегавший проезжую часть человек оказался на капоте легкового автомобиля, подлетел в воздух и рухнул на асфальт. Водитель сразу же вышел из салона и направился к нему, аналогичным образом поступили случайные очевидцы ДТП. Пешеход не шевелился.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, минувшим утром по указанному адресу «Тойота» под управлением 29-летнего водителя сбила 23-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на запрещённый сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Проводится проверка.