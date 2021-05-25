В Петербурге открылась тематическая экспозиция под названием «Пустота внутри», организованная поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Она открылась в честь Международного дня пропавших детей, который ежегодно отмечают 25 мая.
По словам организаторов, выставка представляет собой пять самых частых историй, которые приводят к пропаже и гибели детей: водная среда, выход на лёд, лес, уход ребёнка с незнакомцем и хорошим знакомым.
Главная цель мероприятия — привлечь внимание к описанной проблеме, повысить осведомлённость родителей, а также напомнить о бдительности и способах предотвращения несчастных случаев. Горожан ждут с 25 по 31 мая в парке «Озеро Долгое» в Приморском районе. Проект реализован с помощью главы администрации Николая Цеда.
За пять месяцев 2021 года поисково-спасательные отряды в Петербурге и Ленобласти обработали 186 заявок по несовершеннолетним, из которых 179 найдены живыми. Пропавшими без вести остаются четыре ребёнка.