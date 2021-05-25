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«ЛизаАлерт» наглядно показывает пять историй, которые приводят к пропаже и гибели детей

В Петербурге открылась тематическая экспозиция под названием «Пустота внутри», организованная поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Она открылась в честь Международного дня пропавших детей, который ежегодно отмечают 25 мая.

По словам организаторов, выставка представляет собой пять самых частых историй, которые приводят к пропаже и гибели детей: водная среда, выход на лёд, лес, уход ребёнка с незнакомцем и хорошим знакомым.

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Главная цель мероприятия — привлечь внимание к описанной проблеме, повысить осведомлённость родителей, а также напомнить о бдительности и способах предотвращения несчастных случаев. Горожан ждут с 25 по 31 мая в парке «Озеро Долгое» в Приморском районе. Проект реализован с помощью главы администрации Николая Цеда.

За пять месяцев 2021 года поисково-спасательные отряды в Петербурге и Ленобласти обработали 186 заявок по несовершеннолетним, из которых 179 найдены живыми. Пропавшими без вести остаются четыре ребёнка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

spb7771250
Вот такие выставки должны быть в коридорах ФССП, а не то мразотное творчество эрспэх, которое сегодня ранее Фонтанка публиковала.
zorkii
Фъ давайте уже фото пропавших выкладывать на первой странице, как вам идея?
reyals
Этих бездельников давно пора отправить заниматься чем-нибудь полезным.
Лес валить, например.
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