Совладелец группы «Илим» вложит 400 млн рублей в стартап из сферы онлайн-маркетинга

Председатель совета директоров целлюлозно-бумажной группы «Илим» миллиардер Захар Смушкин приобрёл долю в стартапе Viewevo и собирается вложить в компанию около 400 млн рублей до конца 2021 года в рамках инвестиционного раунда А. Об этом 25 мая сообщают «Ведомости».

Viewevo разрабатывает технологию распознавания и поиска вещей, которые демонстрируются на ТВ-экранах или любых других устройствах, чтобы пользователи могли покупать их (или аналоги) в режиме реального времени. Сейчас приложение тестируется на телепередачах «Вечерний Ургант» и «Модный приговор». Так, пользователь может нажать кнопку «Нравится» и получить список присутствующих в кадре товаров, а также рекомендации по их покупке. В Viewevo отметили, что инвестиции предпринимателя «уже направлены на создание технологии и далее будут расходоваться на совершенствование механизма распознавания в различных сегментах, развитие продукта и его продвижение».