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Совладелец группы «Илим» вложит 400 млн рублей в стартап из сферы онлайн-маркетинга

Миллиардер Смушкин купил долю в стартапе, технология которого помогает распознавать вещи

Председатель совета директоров целлюлозно-бумажной группы «Илим» миллиардер Захар Смушкин приобрёл долю в стартапе Viewevo и собирается вложить в компанию около 400 млн рублей до конца 2021 года в рамках инвестиционного раунда А. Об этом 25 мая сообщают «Ведомости».

Viewevo разрабатывает технологию распознавания и поиска вещей, которые демонстрируются на ТВ-экранах или любых других устройствах, чтобы пользователи могли покупать их (или аналоги) в режиме реального времени. Сейчас приложение тестируется на телепередачах «Вечерний Ургант» и «Модный приговор». Так, пользователь может нажать кнопку «Нравится» и получить список присутствующих в кадре товаров, а также рекомендации по их покупке. В Viewevo отметили, что инвестиции предпринимателя «уже направлены на создание технологии и далее будут расходоваться на совершенствование механизма распознавания в различных сегментах, развитие продукта и его продвижение».

«Инвестиции в стартапы для меня нерегулярная практика, данный проект стал исключением. <...> Развитие интерактивного телевидения через несколько лет предоставит пользователям неограниченные возможности взаимодействия с контентом, покупки товаров и услуг через экран в онлайн-режиме станут общедоступным сервисом», — процитировала Смушкина пресс-служба группы «Илим».

По словам основателя стартапа Леонида Бляшова, в основе технологий Viewevo лежит «обработка видеоконтента нейронными сетями». Корреспондент «Ведомостей» опробовал Viewevo: сервис распознал часть присутствовавших в кадре вещей и несколько раз оповестил, что «Viewevo не слышит звук из видео».

«Если отталкиваться от того, что приложению необходим звук для работы с видеоконтентом, а также иметь в виду ограниченный список ТВ-программ, речь может идти о простой синхронизации изображения на экране и информации о вещах в кадре, которую разработчики заранее загрузили в приложение», — рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок. По словам специалиста, непонятно, можно ли масштабировать подобное решение или оно будет ограничено определенными производителями видеоконтента.

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